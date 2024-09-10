Німеччина видалила майже 250 тисяч українців з реєстру тимчасового захисту впродовж місяця

Стало відомо, скільки українців Німеччина видалила з реєстру тимчасового захисту впродовж місяця
Кількість українців зі статусом тимчасового захисту в Німеччині помітно зменшилася. Протягом місяця з реєстру видалили майже 240 тисяч біженців.
Про це свідчать дані, оприлюднені Євростатом у вівторок, 10 вересня.
Видалення українців з реєстрів тимчасового захисту Німеччини
З липня 2024 року Німеччина виключила з реєстру тих, чий статус тимчасового захисту закінчився. Це стосується тих осіб, які отримали інший тип правового статусу або вирішили виїхати з країни. Як відзначають у Євростаті, це призвело до значного скорочення кількості людей, що користувалися тимчасовим захистом. У порівнянні з червнем 2024 року кількість осіб під цим статусом зменшилася на 236 925 осіб, що становить 17,6%. Раніше повідомлялося, що в Німеччині перебуває понад мільйон українських біженців.
У звіті також вказано, що на 31 липня 2024 року під тимчасовим захистом передувають понад 4,1 мільйона громадян країн, що не входять до ЄС, які залишили Україну внаслідок російської агресії.
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