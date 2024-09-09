Німеччина запроваджує контроль на кордоні

Поліція на кордоні. Фото ілюстративне: Bundespolizei

Міністерство внутрішніх справ Німеччини повідомило Єврокомісію про те, що з 16 вересня ФРН запроваджує тимчасовий внутрішній прикордонний контроль на наземних кордонах із Францією, Люксембургом, Нідерландами, Бельгією та Данією. Він триватиме шість місяців.

Про це у понеділок, 9 вересня, повідомили у МВС ФРН, повідомляє DW.

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Прикордонна поліція Німеччини зможе не впускати до країни незаконних мігрантів відповідно до європейського та національного законодавства.

Можливості місцевої влади щодо розміщення, навчання та інтеграції обмежені у зв'язку з прийомом 1,2 млн біженців з України та здобувачів притулку з інших країн.

Такі заходи спрямовані на посилення безпеки Німеччини, у тому числі для захисту від ісламістського тероризму та транскордонної злочинності.

"Поки ми не досягнемо надійного захисту зовнішніх кордонів ЄС за допомогою нової Загальноєвропейської системи надання притулку та інших заходів, Німеччина змушена посилити контроль на кордонах", — заявила міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер.

За її словами, з жовтня 2023 року на сухопутних кордонах із Польщею, Чехією, Австрією та Швейцарією було відмовлено у в'їзді більш ніж 30 тисячам іноземців при пред'явленні підроблених документів або у разі відсутності паперів.

З 16 жовтня поліція виявила близько 52 тисяч несанкціонованих в'їздів до ФРН.