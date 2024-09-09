Германия вводит контроль на границе

Полиция на границе. Фото иллюстративное: Bundespolizei

Министерство внутренних дел Германии сообщило Еврокомиссии о том, что с 16 сентября ФРГ вводит временный внутренний пограничный контроль на наземных границах с Францией, Люксембургом, Нидерландами, Бельгией и Данией. Он продлится шесть месяцев.

Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщили в МВД ФРГ, сообщает DW.

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Пограничная полиция Германии сможет не впускать в страну незаконных мигрантов в соответствии с европейским и национальным законодательством.

Возможности местных властей по размещению, обучению и интеграции ограничены в связи с приемом 1,2 млн беженцев из Украины и соискателей убежища из других стран.

Такие меры направлены на усиление безопасности Германии, в том числе для защиты от исламистского терроризма и трансграничной преступности.

"Пока мы не достигнем надежной защиты внешних границ ЕС с помощью новой Общеевропейской системы предоставления убежища и других мер, Германия вынуждена усилить контроль на границах", — заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер.

По ее словам, с октября 2023 года на сухопутных границах с Польшей, Чехией, Австрией и Швейцарией было отказано во въезде более 30 тысячам иностранцев при предъявлении поддельных документов или в случае отсутствия бумаг.

С 16 октября полиция обнаружила около 52 тысяч несанкционированных въездов в ФРГ.