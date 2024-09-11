Росія програла суд у справі щодо розблокування 70 мільярдів євро

Суд Європейського Союзу. Фото: Reuters

Національний розрахунковий депозитарій Росії програв судову справу, пов'язану з розмороженням активів на суму 70 мільярдів євро. Ці гроші можуть бути спрямовані на допомогу Україні.

Про це повідомило видання Bloomberg у середу, 11 вересня.

Читайте також:

Росія програла суд

НРД потрапив під санкції Європейського Союзу в 2022 році через його роль у сприянні мобілізації фінансових ресурсів для військової агресії Росії проти України, будучи основним зберігачем російських цінних паперів.

Депозитарій подав позов з вимогою визнати санкції незаконними, проте Генеральний суд ЄС у своєму рішенні від 11 вересня 2024 року підтвердив їхню правомірність.

Суд обґрунтував рішення тим, що НРД надає важливі фінансові послуги для російського уряду та Центрального банку РФ, і його діяльність має вплив на стабільність російської економіки. Таким чином, санкції залишаються чинними.

Російська установа має право оскаржити рішення протягом двох місяців і десяти днів, подавши апеляцію.

Як зазначає Bloomberg, наразі близько 70 мільярдів євро російських активів перебувають замороженими у бельгійському кліринговому центрі Euroclear. Хоча поки що прибутки від цих активів не були використані для допомоги Україні, подальші судові рішення можуть створити правову основу для їх використання, як це вже сталося з активами Центрального банку Росії.