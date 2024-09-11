Українських біженців в Угорщини лишили права на державне житло

Угорщина скасовує державне житло для біженців — три тисячі українців опиняться на вулиці
Уряд Угорщини видав указ, який скасовує фінансований державою притулок для біженців із західної України, залишаючи багатьох без даху над головою. Це пряме порушення законодавства ЄС.
Про це йдеться у заяві Human Rights Watch від 11 вересня.
Що саме міститься в указі Угорщини щодо українських біженців
Указ обмежує доступ до державного житла для українських біженців, які зареєстровані на території, яку влада Угорщини вважає охопленою війною, фактично вважаючи інші частини України безпечними.
У додатку до указу наразі перераховано 13 регіонів України, визначених урядом Угорщини територіями, охопленими війною, за винятком західної України. Згідно з розпорядженням, уряд щомісяця до 10 числа має розглядати ситуацію та видавати новий перелік областей, на які поширюється дія постанови.
Від указу, постраждали приблизно 3 000 біженців з України, більшість із яких жінки та діти, зауважують у Human Rights Watch.
"Угорський уряд опустився до нового мінімуму з цим жорстоким законом, який залишає на вулиці тисячі людей, які втекли від війни в Україні", — сказала старший дослідник організації Лідія Галл.
Указ порушує Директиву ЄС про тимчасовий захист від 2001 року, яка вимагає від держав-членів ЄС надавати тимчасовий захист і допомогу всім біженцям з України. Це також суперечить вказівкам Верховного комісара ООН з прав людини, в яких не має різниці між регіонами України при визначенні того, чи потребує особа захисту.
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