Українських біженців в Угорщини лишили права на державне житло

Українські біженці. Ілюстративне фото: Reuters

Уряд Угорщини видав указ, який скасовує фінансований державою притулок для біженців із західної України, залишаючи багатьох без даху над головою. Це пряме порушення законодавства ЄС.

Про це йдеться у заяві Human Rights Watch від 11 вересня.

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Указ обмежує доступ до державного житла для українських біженців, які зареєстровані на території, яку влада Угорщини вважає охопленою війною, фактично вважаючи інші частини України безпечними.

У додатку до указу наразі перераховано 13 регіонів України, визначених урядом Угорщини територіями, охопленими війною, за винятком західної України. Згідно з розпорядженням, уряд щомісяця до 10 числа має розглядати ситуацію та видавати новий перелік областей, на які поширюється дія постанови.

Від указу, постраждали приблизно 3 000 біженців з України, більшість із яких жінки та діти, зауважують у Human Rights Watch.

"Угорський уряд опустився до нового мінімуму з цим жорстоким законом, який залишає на вулиці тисячі людей, які втекли від війни в Україні", — сказала старший дослідник організації Лідія Галл.

Указ порушує Директиву ЄС про тимчасовий захист від 2001 року, яка вимагає від держав-членів ЄС надавати тимчасовий захист і допомогу всім біженцям з України. Це також суперечить вказівкам Верховного комісара ООН з прав людини, в яких не має різниці між регіонами України при визначенні того, чи потребує особа захисту.