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У Польщі пропонують збивати російські ракети над Україною

2 вересня 2024 12:28
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Польща має обов'язок збивати російські ракети ще над Україною, — Сікорський
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Фото: Reuters
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Країни, що межують з Україною, включно з Польщею, мають обов'язок збивати російські ракети ще до їхнього входження у повітряний простір цих держав. Це потрібно робити, незважаючи на спротив НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю Financial Times.

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Сікорський наголосив, що Варшава зобов’язана забезпечити безпеку своїх громадян, незважаючи на побоювання, що перехоплення ракет над українською територією може втягнути Атлантичний альянс у війну.

"Членство в НАТО не скасовує відповідальність кожної країни за захист власного повітряного простору. Це наш власний конституційний обов’язок", — сказав голова МЗС Польщі.

Він додав, що збиття російських ракет над Україною можна вважати законною самообороною.

Варто зазначити, що раніше Польща підписала з Україною двосторонню угоду про безпеку, в якій дві країни зобов’язалися вивчити "доцільність можливого перехоплення в повітряному просторі України ракет і БпЛА, випущених у напрямку території Польщі, дотримуючись необхідних процедур, узгоджених державами та залученими організаціями".

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