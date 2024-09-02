Польща має обов'язок збивати російські ракети ще над Україною, — Сікорський

У Польщі пропонують збивати російські ракети над Україною
Країни, що межують з Україною, включно з Польщею, мають обов'язок збивати російські ракети ще до їхнього входження у повітряний простір цих держав. Це потрібно робити, незважаючи на спротив НАТО.
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю Financial Times.
Позиція Польщі щодо збиття ракет над Україною
Сікорський наголосив, що Варшава зобов’язана забезпечити безпеку своїх громадян, незважаючи на побоювання, що перехоплення ракет над українською територією може втягнути Атлантичний альянс у війну.
"Членство в НАТО не скасовує відповідальність кожної країни за захист власного повітряного простору. Це наш власний конституційний обов’язок", — сказав голова МЗС Польщі.
Він додав, що збиття російських ракет над Україною можна вважати законною самообороною.
Варто зазначити, що раніше Польща підписала з Україною двосторонню угоду про безпеку, в якій дві країни зобов’язалися вивчити "доцільність можливого перехоплення в повітряному просторі України ракет і БпЛА, випущених у напрямку території Польщі, дотримуючись необхідних процедур, узгоджених державами та залученими організаціями".
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