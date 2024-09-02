Польша обязана сбивать российские ракеты еще над Украиной, — Сикорский

В Польше предлагают сбивать российские ракеты над Украиной
Граничащие с Украиной страны, включая Польшу, обязаны сбивать российские ракеты еще до их вхождения в воздушное пространство этих государств. Это нужно делать, несмотря на сопротивление НАТО.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Financial Times.
Позиция Польши касательно сбития ракет над Украиной
Сикорский подчеркнул, что Варшава обязана обеспечить безопасность своих граждан, несмотря на опасения, что перехват ракет над украинской территорией может вовлечь Атлантический альянс в войну.
"Членство в НАТО не отменяет ответственности каждой страны за защиту собственного воздушного пространства. Это наша собственная конституционная обязанность", — сказал глава МИД Польши.
Он добавил, что сбитие российских ракет над Украиной можно считать законной самообороной .
Стоит отметить, что ранее Польша подписала с Украиной двустороннее соглашение о безопасности, в котором две страны обязались изучить "целесообразность возможного перехвата в воздушном пространстве Украины ракет и БпЛА, выпущенных в направлении территории Польши, соблюдая необходимые процедуры, согласованные государствами и привлеченными организациями".
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