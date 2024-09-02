Польша обязана сбивать российские ракеты еще над Украиной, — Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Фото: Reuters

Граничащие с Украиной страны, включая Польшу, обязаны сбивать российские ракеты еще до их вхождения в воздушное пространство этих государств. Это нужно делать, несмотря на сопротивление НАТО.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Financial Times.

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Сикорский подчеркнул, что Варшава обязана обеспечить безопасность своих граждан, несмотря на опасения, что перехват ракет над украинской территорией может вовлечь Атлантический альянс в войну.

"Членство в НАТО не отменяет ответственности каждой страны за защиту собственного воздушного пространства. Это наша собственная конституционная обязанность", — сказал глава МИД Польши.

Он добавил, что сбитие российских ракет над Украиной можно считать законной самообороной .

Стоит отметить, что ранее Польша подписала с Украиной двустороннее соглашение о безопасности, в котором две страны обязались изучить "целесообразность возможного перехвата в воздушном пространстве Украины ракет и БпЛА, выпущенных в направлении территории Польши, соблюдая необходимые процедуры, согласованные государствами и привлеченными организациями".