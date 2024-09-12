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Голова МЗС Польщі Сікорський запропонував скасувати виплати українським біженцям у Європі

12 вересня 2024 22:05
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Сікорський закликав скасувати виплати українським біженцям
Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський. Фото: FORUM
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав країни Європейського Союзу припинити виплати допомоги українським біженцям. За його словами, це може зменшити мобілізаційний потенціал України.

Про це повідомило видання Le Monde у четвер, 12 вересня.

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"Якщо вони знаходяться під захистом ЄС як біженці, вони отримують 200 євро на місяць за кожну дитину, зареєстровану в польській системі. У Західній Європі отримують інші компенсації. Це створює фінансові перешкоди для молодих чоловіків і жінок, які можуть повернутися додому, щоб захищати свою країну. Ми не повинні субсидувати непокору", — заявив Сікорський.

При цьому міністр зазначив, що Польща вже припинила надання соціальної допомоги українцям.

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