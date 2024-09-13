У ЄС відреагували на постачання іранських ракет до Росії

Голова ЄС Жозеп Боррель. Фото: Reuters

У США офіційно підтвердили факт передачі Іраном балістичних ракет Росії. Натомість очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель пообіцяв "швидку відповідь" на це.

Про це йдеться на сайті Євроради у п'ятницю, 13 вересня.

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Боррель назвав передачу іранських ракет прямою загрозою безпеці Європи та суттєвою ескалацією після постачання іранських БпЛА та боєприпасів.

"Це відбувається в розпал останніх атак Росії проти України, в тому числі із застосуванням балістичних ракет і безпілотників, які доводять її чітку рішучість продовжувати жорстоку агресивну війну проти України та її народу, зокрема, націлену на критично важливу енергетичну інфраструктуру, намагаючись спричинити якомога більшу кількість жертв серед цивільного населення і завдати масштабних руйнувань", — йдеться у тексті заяви.

Глава ЄС зауважив, що тепер там "будуть реагувати швидко і в координації з міжнародними партнерами" — у тому числі за допомогою нових обмежень проти Ірану.