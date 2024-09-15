Росія ділиться ядерними секретами з Іраном, у США та Британії стурбовані цим

Ядерна зброя РФ. Фото: із відкритих джерел

США та Британія дедалі більше стурбовані тим, що Російська Федерація ділиться з Іраном секретною інформацією та технологіями, які можуть наблизити Тегеран до можливості створення ядерної зброї. Це відбувається в обмін на те, що Іран поставить Москві балістичні ракети для війни в Україні.

Про це у суботу, 14 вересня, пише Bloomberg.

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За словами західних чиновників, які говорили на умовах анонімності, Кремль останніми місяцями розширив свою співпрацю з Іраном через абміції іранської держави отримати атомну зброю.

Вони додали, що цього тижня ця подія обговорювалася між офіційними особами США та Британії у Вашингтоні, коли прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер зустрівся з президентом Джо Байденом у Білому домі на стратегічній зустрічі з питань зовнішньої політики. Вони описали цю подію як тривожну і як ескалацію військових зв'язків Росії та Ірану.

Зокрема, один із представників Ради нацбезпеки Білого дому сказав, що адміністрація Байдена, як і раніше, стурбована ядерною діяльністю Ірану.

"Байден ясно дав зрозуміти, що США готові використати всі елементи національної могутності для запобігання будь-якій ядерній ескалації з боку Ірану", — заявив представник у суботу, 14 вересня.

Bloomberg додало, що МЗС РФ та посольство Ірану у Міжнародному членстві з атомної енергії у Відні не відповіли на прохання про коментарі.