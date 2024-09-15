Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow США та Британія стурбовані тим, що РФ ділиться ядерними секретами з Іраном, — Bloomberg arrow

США та Британія стурбовані тим, що РФ ділиться ядерними секретами з Іраном, — Bloomberg

15 вересня 2024 05:44
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Росія ділиться ядерними секретами з Іраном, у США та Британії стурбовані цим
Ядерна зброя РФ. Фото: із відкритих джерел
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

США та Британія дедалі більше стурбовані тим, що Російська Федерація ділиться з Іраном секретною інформацією та технологіями, які можуть наблизити Тегеран до можливості створення ядерної зброї. Це відбувається в обмін на те, що Іран поставить Москві балістичні ракети для війни в Україні.

Про це у суботу, 14 вересня, пише Bloomberg.

Читайте також:

Що сказали джерела видання

За словами західних чиновників, які говорили на умовах анонімності, Кремль останніми місяцями розширив свою співпрацю з Іраном через абміції іранської держави отримати атомну зброю.

Вони додали, що цього тижня ця подія обговорювалася між офіційними особами США та Британії у Вашингтоні, коли прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер зустрівся з президентом Джо Байденом у Білому домі на стратегічній зустрічі з питань зовнішньої політики. Вони описали цю подію як тривожну і як ескалацію військових зв'язків Росії та Ірану.

Зокрема, один із представників Ради нацбезпеки Білого дому сказав, що адміністрація Байдена, як і раніше, стурбована ядерною діяльністю Ірану.

"Байден ясно дав зрозуміти, що США готові використати всі елементи національної могутності для запобігання будь-якій ядерній ескалації з боку Ірану", — заявив представник у суботу, 14 вересня.

Bloomberg додало, що МЗС РФ та посольство Ірану у Міжнародному членстві з атомної енергії у Відні не відповіли на прохання про коментарі.

Також важливі новини дня на тему:

США Іран Великобританія ядерна зброя ядерна небезпека Росія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:01 Ощадбанк заганяє клієнтів у штучні борги — що відомо

05:48 Краще перечекати вдома — синоптики попереджають про значне погіршення погоди в Одесі

05:44 США та Британія стурбовані тим, що РФ ділиться ядерними секретами з Іраном, — Bloomberg

05:05 Більшість регіонів заливатимуть дощі — синоптики спрогнозували погоду в Україні на сьогодні

04:30 Військовий розповів, що треба зробити, щоб мобілізація в Україні запрацювала остаточно

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

03:26 На фронті потрібні жінки-медики — кого запрошують до полку "Азов"

02:55 Екскомандир "Азова" назвав пріоритетну задачу українців в умовах війни

02:46 Буданов заявив, що Північна Корея є лідером у постачанні РФ озброєнь

01:55 Польща закликає позбавити українських чоловіків соцвиплат у ЄС — реакція МЗС України

01:42 Буданов заявив, що РФ хоче завершити війну своєю перемогою до початку 2026 року

06:01 Ощадбанк заганяє клієнтів у штучні борги — що відомо

05:48 Краще перечекати вдома — синоптики попереджають про значне погіршення погоди в Одесі

05:44 США та Британія стурбовані тим, що РФ ділиться ядерними секретами з Іраном, — Bloomberg

05:05 Більшість регіонів заливатимуть дощі — синоптики спрогнозували погоду в Україні на сьогодні

04:30 Військовий розповів, що треба зробити, щоб мобілізація в Україні запрацювала остаточно

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

03:26 На фронті потрібні жінки-медики — кого запрошують до полку "Азов"

02:55 Екскомандир "Азова" назвав пріоритетну задачу українців в умовах війни

02:46 Буданов заявив, що Північна Корея є лідером у постачанні РФ озброєнь

01:55 Польща закликає позбавити українських чоловіків соцвиплат у ЄС — реакція МЗС України

01:42 Буданов заявив, що РФ хоче завершити війну своєю перемогою до початку 2026 року

Ексклюзив

22:54 Зима близько, а світло у Львові ні — в якому стані енергосистема у місті

20:29 Втратив непоганий дохід — скільки заробляв ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба

12 вересня 2024

06:46 Якими будуть ціни на iPhone 16 в Україні та як зміниться вартість інших моделей після його виходу

11 вересня 2024
Ексклюзив

18:52 Двобій року — як пройшли дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

Text

18:08 Кученко прокоментував звільнення очільника Укренерго Кудрицького

Text

17:13 Незручності будуть — Кучеренко оцінив ефективність роботи генераторів взимку

13 вересня 2024
Text

23:19 Адвокат заявив, що необхідно навести лад із дотриманням закону представниками ТЦК

Text

22:16 Гончаренко пояснив, чому Україна не може відмовлятися від переговорів з Росією

Text

20:25 Ексрадник президента попередив про можливий бюджетний дефіцит у наступному році

Text

17:55 Повернення українських полонених та як зміниться війна восени — ефір Вечір.LIVE

Text

17:16 Військовий психолог Богуш назвав кількість бійців, які можуть повернутися із фронту з ПТСР

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

Text
Ексклюзив

16:54 Приклад мужності — як ветеран ЗСУ відновлюється після протезування в США

Text

16:25 Гришина пояснила, чому в Україні хочуть скасувати медалі у школах

Text

13:00 Дозвіл на удари вглиб Росії та контрнаступ росіян на Курщині — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію