В США у базы ядерного оружия заметили НЛО

НЛО, зафиксированное над ядерной базой США. Фото: Daily Mail

Недалеко от ядерной базы США в Монтане зафиксировали появление огромного НЛО. В этой связи Конгресс США планирует уже в сентябре провести публичные слушания.

Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщило издание Daily Mail.

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По данным издания, буквально несколько дней назад свидетели сфографировали то, что называют "огромным" НЛО с "тоннами мерцающих и вращающихся огней" в 60 милях от базы ядерного оружия ВВС США. Очевидцы уверены, что это не был Starlink Илона Маска, ведь объект, который они видели, имел форму диска с вращающимися огнями.

Новые слушания в Сенате могут пройти уже в сентябре. В материале отмечено, что они состоятся "после еще одного странного лета заявлений американских военных информаторов об этих удивительных воздушных тайнах, включая открытие бывшего чиновника Пентагона Луиса Элизондо о том, что он лично справился с "инопланетным" имплантатом, удаленным у ветерана военной службы".

Сенатор-демократ от Нью-Йорка Кирстен Гиллибранд также подтвердила информацию о возможном проведении слушаний.

"Для меня это приоритет, потому что я считаю, что очень важно, чтобы мы продолжали делать вещи общедоступными", — подчеркнула она, имея в виду важность расследования явлений, связанных с появлением НЛО.

Также началось расследование на Капитолийском холме, поскольку многие американские гражданские лица сообщали о собственных наблюдениях НЛО. Сенатор Гиллибранд надеется на то, что вскоре эти факты добавят и в сферу расследования отдела охоты на НЛО Пентагона, который начал работать только год назад.