В Трампа снова стреляли — полиция уже задержала подозреваемого

Злой Дональд Трамп. Иллюстративное фото: Reuters

В этот момент полиция Вест-Палм-Бич во Флориде и местное ФБР ведет расследование очередного покушения на Дональда Трампа. Именно как покушение сейчас рассматривается инцидент со стрельбой, произошедшей у поля для гольфа, на котором играл Трамп.

Об этом сообщает CNN.

Читайте также:

Что известно об очередном покушении на Трампа

Машина подозреваемого, которую остановила полиция. Фото: шериф округа Вест-Палм-Бич

Сейчас известно, что Трамп играл в гольф в собственном клубе Trump International Golf Club в Вест-Палм-Бич, когда раздались выстрелы.

Однако сам кандидат от республиканцев не пострадал и сообщил, что он "в полном порядке и здоров".

Шериф округа Палм-Бич заявил на пресс-конференции, что агент Секретной службы смог заметить ствол винтовки торчавшей из забора гольф-клуба и начал преследовать подозреваемого, отстреливавшегося от агентов.

Полиция сумела остановить машину с подозреваемым, а на месте выстрелов обнаружила автомат AK-47, GoPro и рюкзаки.

Поле для гольфа Дональда Трампа было бы "окружено" охраной, будь он действующим президентом, но Секретная служба США была "ограничена" в зонах, которые она могла охватывать перед инцидентом, заявил шериф округа Палм-Бич Рик.

"Если бы он был президентом, мы бы окружили все поле для гольфа. Но поскольку это не так, охрана ограничена областями, которые Секретная служба считает возможными. Итак, я думаю, что в следующий раз, когда он придет на поле для гольфа, там, пожалуй, будет чуть больше людей вокруг. Но Секретная служба сделала именно то, что должна была сделать", — заявил шериф.