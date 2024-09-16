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Черговий замах на Трампа у США — стріляли біля поля для гольфу, що належить мільярдеру

16 вересня 2024 01:05
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
У Трампа знову стріляли — поліція вже затримала підозрюваного
Злий Дональд Трамп. Ілюстративне фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

В цей момент поліція Вест-Палм-Біч у Флориді та місцеве ФБР веде розслідування чергового замаху на Дональда Трампа. Саме як замах зараз розглядається інцидент зі стріляниною, що сталась біля поля для гольфа, на якому грав Трамп.  

Про це повідомляє CNN.

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Черговий замах на Трампа у США — стріляли біля поля для гольфу, що належить мільярдеру - фото 1
Машина підозрюваного, яку зупинила поліція. Фото: шериф округу Вест-Палм-Біч 

Зараз відомо, що Трамп грав у гольф у власному клубі Trump International Golf Club у Вест-Палм-Біч, коли пролунали постріли.

Проте сам кандидат від республіканців не постраждав і повідомив, що він "в повному порядку та здоровий".  

Шериф округу Палм-Біч заявив на пресконференції, що агент Секретної служби зміг помітити ствол гвинтівки з прицілом, який стирчав з огорожі гольф-клубу, та почав переслідувати підозрюваного, що відстрілювався від агентів. 

Поліція зуміла зупинити машину з підозрюваним, а на місці пострілів знайшла автомат AK-47, GoPro і рюкзаки. 

Поле для гольфу Дональда Трампа було б "оточене" охороною, якби він був чинним президентом, але Секретна служба США була "обмежена" в зонах, які вона могла охоплювати перед інцидентом, заявив шериф округу Палм-Біч Рік.

"Якби він був президентом, ми б оточили все поле для гольфу. Але оскільки це не так, охорона обмежена областями, які Секретна служба вважає можливими. Отже, я думаю, що наступного разу, коли він прийде на поле для гольфу, там, мабуть, буде трохи більше людей навколо. Але Секретна служба зробила саме те, що повинна була зробити", — заявив шериф.

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