Покушение на Трампа - политик сделал заявление

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Вчера, 15 сентября, была предпринята попытка покушения на участника предвыборной гонки в Соединенных Штатах Дональда Трампа. В этой связи кандидат в президенты страны сделал очередное заявление.

Об этом сообщает CNN в понедельник, 16 сентября.

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После покушения в гольф-клубе в Южной Флориде Трамп сообщил в электронном письме для сбора средств, что он находится "в безопасности и здоров".

"Вблизи меня раздались выстрелы, но прежде чем слухи начнут выходить из-под контроля, я хотел бы, чтобы вы сначала услышали это: я в безопасности и здоров! Ничто не остановит меня. Я никогда не сдамся! Я всегда буду любить вас за то, что вы меня поддерживаете", — говорилось в письме.

В свою очередь президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис были проинформированы о покушении на Трампа. В Белом доме отметили, что "с облегчением узнали, что он находится в безопасности".

"Как я много раз говорил, в нашей стране нет места политическому насилию или какому-либо насилию", — сказал Байден в заявлении в воскресенье вечером.

Глава США также добавил, что поручил своей команде принять меры, чтобы Секретная служба имела все ресурсы и возможности, необходимые для обеспечения безопасности бывшего президента.