Джо Байден доручив посилити охорону Дональда Трампа після другого замаху

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден після другого замаху на Дональда Трампа доручив спецслужбам залучити всі ресурси для захисту та посилити охорону кандидата у президенти. Також він заявив, що радий, що Трамп не постраждав.

Відповідна заява опублікована на сайті Білого дому.

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Байден заявив, що його команда поінформувала його про те, що федеральні правоохоронні органи розслідують можливу спробу вбивства колишнього президента Трампа. За його словами, наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Водночас він заявив, що високо оцінює роботу Секретної служби та їхніх партнерів із правоохоронних органів за їхню пильність та зусилля щодо забезпечення безпеки експрезидента Америки та його оточення.

Очільник США наголосив, що "в країні немає місця політичному насильству або будь-якому іншому насильству".

"Я доручив своїй команді продовжувати робити все можливе, щоб Секретна служба мала всі ресурси, можливості та заходи захисту, необхідні для забезпечення подальшої безпеки колишнього президента", — додав Байден.

Крім того, він висловив радість та полегшення, що Трамп не постраждав і з ним усе добре.

Другий замах на Трампа — що відомо

Ввечері 15 вересня The New York Post повідомив, що в американському штаті Флорида сталася стрілянина. Поблизу перебував кандидат у президенти Дональд Трамп, його заховали у безпечне місце.

Незадовго стало відомо, що постріли відбулися біля поля для гольфа, на якому грав Трамп. Наразі поліція Вест-Палм-Біч у Флориді та місцеве ФБР веде розслідування.

Наразі підозрюваний вже перебуває під вартою. Ним виявився 58-річний Райан Веслі Рут. За даними Fox News, Рут наблизився до Трампа на відстань приблизно 400 метрів і просунув дуло автоматичної зброї через паркан. Секретна служба вчасно помітила нападника та відкрила вогонь, проте йому вдалося втекти.

Нагадаємо, другий замах на життя Трампа стався лише через дев’ять тижнів після першого.