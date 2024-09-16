Джо Байден поручил усилить охрану Дональда Трампа после второго покушения

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден после второго покушения на Дональда Трампа поручил спецслужбам привлечь все ресурсы для защиты и усилить защиту кандидата в президенты. Также он заявил, что рад, что Трамп не пострадал.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.

Читайте также:

Реакция Байдена на вторую попытку убийства Трампа

Байден заявил, что его команда проинформировала его о том, что федеральные правоохранительные органы расследуют возможную попытку убийства бывшего президента Трампа. По его словам, в настоящее время подозреваемый находится под стражей.

В то же время, он заявил, что высоко оценивает работу Секретной службы и их партнеров из правоохранительных органов за их бдительность и усилия по обеспечению безопасности экс-президента Америки и его окружения.

Глава США подчеркнул, что "в стране нет места политическому насилию или какому-либо другому насилию".

"Я поручил своей команде продолжать делать все возможное, чтобы Секретная служба располагала всеми ресурсами, возможностями и мерами защиты, необходимыми для обеспечения дальнейшей безопасности бывшего президента", — добавил Байден.

Кроме того, он выразил радость и облегчение, что Трамп не пострадал и с ним все хорошо.

Второе покушение на Трампа — что известно

Вечером 15 сентября The New York Post сообщил, что в американском штате Флорида произошла стрельба. Поблизости был кандидат в президенты Дональд Трамп, его спрятали в безопасное место.

Незадолго стало известно, что выстрелы произошли у поля для гольфа, на котором играл Трамп. Полиция Вест-Палм-Бич во Флориде и местное ФБР ведет расследование.

В настоящее время подозреваемый уже находится под стражей. Им оказался 58-летний Райан Уэсли Рут. По данным Fox News, Рут приблизился к Трампу на расстояние примерно 400 метров и продвинул дуло автоматического оружия через забор. Секретная служба вовремя заметила нападающего и открыла огонь, однако ему удалось скрыться.

Напомним, второе покушение на жизнь Трампа произошло лишь спустя девять недель после первого.