Замах на Трампа — політик зробив заяву

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Учора, 15 вересня, було здійснено спробу замаху на учасника передвиборчих перегонів у Сполучених Штатах Дональда Трампа. У зв'язку з цим кандидат у президента країни зробив чергову заяву.

Про це повідомляє CNN у понеділок, 16 вересня.

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Після замаху у гольф-клубі в Південній Флориді, Трамп повідомив в електронному листі для збору коштів, що він перебуває "у безпеці та здоровий".

"Поблизу мене пролунали постріли, але перш ніж чутки почнуть виходити з-під контролю, я хотів би, щоб ви спочатку почули це: я в безпеці та здоровий! Ніщо не зупинить мене. Я ніколи не здамся! Я завжди буду любити вас за те, що ви мене підтримуєте", — йшлося у листі.

У свою чергу, президент Джо Байден і віце-президент Камала Харріс були проінформовані про замах на Трампа. В Білому домі зазначили, що "з полегшенням дізналися, що він у безпеці", за словами Білого дому.

"Як я багато разів говорив, у нашій країні немає місця політичному насильству чи будь-якому насильству", — сказав Байден у заяві в неділю ввечері.

Очільник США також додав, що доручив своїй команді вжити заходів, щоб Секретна служба мала всі ресурси та можливості, необхідні для забезпечення безпека колишнього президента.