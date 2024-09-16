Покушение на Дональда Трампа — реакция Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Владимир Зеленский выразил радость, что кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп не пострадал в результате покушения на его жизнь. Глава государства выразил свои наилучшие пожелания ему и его родственникам.

Об этом Зеленский написал на своей странице в социальной сети X.

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"Рад узнать, что Дональд Трамп в безопасности и не пострадал. Лучшие пожелания ему и его семье", — заявил Зеленский.

Глава государства также выразил радость, что подозреваемый в попытке покушения быстро был задержан.

"Наш принцип: верховенство права превыше всего, и политическому насилию нет места нигде в мире. Искренне надеемся, что все будут в безопасности", — отметил президент.

Реакция президента Зеленского. Фото: скриншот

Второе покушение на Дональда Трампа

Вечером 15 сентября The New York Post сообщил, что в американском штате Флорида произошла стрельба. Поблизости был кандидат в президенты Дональд Трамп, его спрятали в безопасное место.

Незадолго стало известно, что выстрелы произошли у поля для гольфа, на котором играл Трамп. Полиция Вест-Палм-Бич во Флориде и местное ФБР ведет расследование.

В настоящее время подозреваемый уже находится под стражей. Им оказался 58-летний Райан Уэсли Рут. По данным Fox News, Руфь приблизился к Трампу на расстояние примерно 400 метров и продвинул дуло автоматического оружия через забор. Секретная служба вовремя заметила нападающего и открыла огонь, однако ему удалось скрыться.

Напомним, второе покушение на жизнь Трампа произошло лишь спустя девять недель после первого.