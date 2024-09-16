На Трампа было совершено покушение — реакция Байдена и детали инцидента

Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Федеральный суд во Флориде выдвинул Райану Уэсли Роуту два обвинения по делу, касающемуся возможного покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Роуту инкриминируют незаконное обращение с оружием.

Об этом сообщает CNN в понедельник, 16 сентября.

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Райан Уэсли Раут, подозреваемый в попытке убийства Дональда Трампа, провел около 12 часов вблизи гольф-клуба Трампа, где его обнаружили агенты Секретной службы, сообщили правоохранительные органы.

58-летний Раут обвиняется в незаконном хранении огнестрельного оружия. Во время первого слушания в суде он появился в кандалах и заявил, что не имеет финансовых возможностей нанять адвоката. Ему назначили государственного защитника, а последующие слушания запланированы на 23 и 30 сентября.

Расследование инцидента, произошедшего в воскресенье возле гольф-клуба Trump International во Флориде, продолжается.

Детали покушения на Трампа

Агенты Секретной службы США, которые были расположены в нескольких локациях выше места, где играл Трамп, заметили дуло оружия, как у торчавшего из кустов вдоль автомата Калашникова примерно в 360 метрах.

Как сообщил шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу, агент выстрелил, и нападающий бросил оружие и скрылся на внедорожнике. Позже мужчину остановили правоохранители соседнего округа.

По информации от источника в правоохранительных органах, Раут находился за рулем автомобиля своей дочери, когда его впоследствии задержали.

В ходе ареста Раут оставался молчаливым, о чем CNN сообщил местный прокурор Дэвид Аронберг. Поездка Трампа на гольф не была включена в его официальный график, и пока неизвестно, как Раут мог знать о его местонахождении в это время.

По словам Аронберга, Рауту будут предъявлены федеральные обвинения. В своем комментарии для MSNBC он отметил, что изначально рассматривалась возможность предъявления обвинений на уровне штата Флорида, но когда делом заинтересовались федеральные агенты, от этого варианта отказались.

Что известно о подозреваемом

Американец Раут, ранее поддерживавший Дональда Трампа, в последнее время изменил свою позицию и начал активно критиковать его. Он приехал в Украину после начала полномасштабного вторжения России, принял участие в митинге в Киеве в мае 2022 года. Известно, что он несколько раз связывался с украинским легионом, однако они дистанцировались от Рауса.

Сын Раута, Оран, описал отца как хорошего человека. Однако прокурор Аронберг предположил, что Раут может столкнуться с обвинением в незаконном владении оружием и нападении на офицера. Хотя доказать, что Раут целился в Трампа, может быть трудно из-за большого расстояния между ними, свидетельство агента Секретной службы, в которого Раут мог целиться, является ключевым.

Аронберг также отметил, что защита на основе аргумента о безумии будет слабой, ведь бегство Раута с места инцидента демонстрирует его понимание своих действий.

Комментарий Байдена

Президент Джо Байден заявил о необходимости усиления Секретной службы США после произошедшего в воскресенье события. Он подчеркнул важность реагирования Конгресса на нужды агентства.

"Слава Богу, с президентом все в порядке", — отметил Байден в разговоре с журналистами в понедельник.

Байден призвал Конгресс обеспечить дополнительные ресурсы, в частности увеличение количества личного состава. Президент подчеркнул, что агентство должно само решить, сколько сотрудников им нужно, однако считает, что расширение штата необходимо.

Комментарий Харисс

В воскресенье вице-президент Камала Харрис также высказала свою позицию по поводу политического насилия, заявив о необходимости предупреждения подобных инцидентов в будущем.

"Я благодарна, что бывший президент Трамп в безопасности", — добавила она.

Реакция Трампа

После покушения в гольф-клубе в Южной Флориде Трамп сообщил в электронном письме для сбора средств, что он находится "в безопасности и здоров".

"Вблизи меня раздались выстрелы, но прежде чем слухи начнут выходить из-под контроля, я хотел бы, чтобы вы сначала услышали это: я в безопасности и здоров! Ничто не остановит меня. Я никогда не сдамся! Я всегда буду любить вас за то, что вы меня поддерживаете", — говорилось в письме.