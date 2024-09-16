Трамп заявил, что Гаррис и Байден виноваты в стрельбе по нему.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обвинил Джо Байдена и Камалу Харрис в стрельбе по нему. По словам Трампа, это произошло из-за "их риторики".

Об этом пишет CNN.

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По мнению Трампа, его нападавший "поверил в риторику Байдена и Гаррис и действовал в соответствии с ней", поэтому стрелял в него.

"Из-за их риторики в меня стреляют, тогда как я — тот, кто собирается спасти страну, а они разрушающие страну: как изнутри, так и снаружи", — сказал он.

Кандидат в президенты отметил, что комментарии Байдена и Харрис якобы представляют угрозу демократии и назвал их людьми, "которые хотят уничтожить нашу страну".

"Они используют очень подстрекающий язык. Я тоже могу им пользоваться. Гораздо лучше, чем они, но нет", — подчеркнул Трамп.