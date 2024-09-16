Трамп заявив, що Гарріс та Байден винні у стрілянині по ньому

Кандидат у президенти США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп звинуватив Джо Байдена та Камалу Гарріс у стрілянині по ньому. За словами Трампа, це сталося через "їхню риторику".

Про це пише CNN.

Читайте також:

Замах на Трампа

На думку Трампа, його нападник "повірив у риторику Байдена та Гарріс і діяв відповідно до неї", тому стріляв у нього.

"Через їхню риторику в мене стріляють, тоді як я — той, хто збирається врятувати країну, а вони ті, хто руйнує країну: як зсередини, так і ззовні", — сказав він.

Кандидат у президенти зазначив, що коментарі Байдена та Гарріс нібито є загрозою для демократії і назвав їх людьми, "які хочуть знищити нашу країну".

"Вони використовують дуже підбурливу мову. Я теж можу нею користуватися. Набагато краще, ніж вони, але ні", — наголосив Трамп.