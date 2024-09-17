Трамп та його команда хотіли привернути увагу для проблем мігрантів, тому вигадали цю історію

Кандидат від республіканців Дональд Трамп. Фото: Reuters

Виявляється, що республіканський кандидат в президенти США Дональд Трамп вигадав історію про те, що мешканці Спрингфілда їдять котів та собак. Це висловлювання під час дебатів з Камалою Гарріс наробило багато галасу в інтернеті та стало підґрунтям для багатьох мемів та жартів.

Про це в інтерв'ю CNN заявив кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс.

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Згідно зі словами Ді Венса, таким чином Трамп та його команда хотіли більше сфокусуватись на проблемах незаконної міграції, але ЗМІ їх не слухали.

JD Vance in responding to question on CNN this AM about dog & cat eating in Springfield, Ohio “If I have to I “create stories” so that the American media actually pays attention to the suffering of the American people, then that's what I'm going to do..."pic.twitter.com/aO6oG7fYqq — ‏ًً (@politicalplayer) September 15, 2024

"Ми створили фактичний фокус, який дозволив американським ЗМІ говорити про цю історію та страждання, спричинені політикою Камали Гарріс. Якщо мені доведеться створювати історії, щоб американські ЗМІ звернули увагу на страждання американського народу – що ж, саме це я й буду робити", — заявив Ді Венс.

Проте потім, вже в інтерв'ю NBC, Ді Венс відмовився від своїх слів про вигадку та заявив, що такі історії про "поїданні котів та собак" не безпідставні.

Тим часом інтернет продовжує знущатись зі слів Трампа. Навіть популярний аудіоблогер випустив музичний трек на цю тему.