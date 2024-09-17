Трамп и его команда хотели привлечь внимание к проблемам мигрантов, поэтому придумали эту историю

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп. Фото: Reuters

Оказывается, что республиканский кандидат в президенты США Дональд Трамп придумал историю о том, что жители Спрингфилда едят кошек и собак. Это высказывание во время дебатов с Камалой Харрис наделало много шума в интернете и стало основой для многих мемов и шуток.

Об этом в интервью CNN заявил кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс.

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По словам Ди Венса, таким образом, Трамп и его команда хотели больше сфокусироваться на проблемах незаконной миграции, но СМИ их не слушали.

JD Загрузка в ответе на вопрос о CNN этот AM о ps & cat eating в Springfield, Ohio “If I have to I “create stories” so that the American media actually плата за погіршення американських людей, then that's what I' m going to do..." pic.twitter.com/aO6oG7fYqq — ‏ًً (@politicalplayer) September 15, 2024

"Мы создали фактический фокус, который позволил американским СМИ говорить об этой истории и страданиях, вызванных политикой Камалы Харрис. Если мне придется создавать истории, чтобы американские СМИ обратили внимание на страдания американского народа — что ж, именно это я и буду делать", — заявил Ди Вэнс.

Однако потом, уже в интервью NBC, Ди Вэнс отказался от своих слов о выдумке и заявил, что такие истории о "поедании кошек и собак" не безосновательны.

Тем временем интернет продолжает издеваться над словами Трампа. Даже популярный аудиоблогер The Kiffness выпустил музыкальный трек по этой теме.