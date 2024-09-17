Илон Маск прокомментировал покушение на Дональда Трампа — Белый дом отреагировал

В Белом доме раскритиковали комментарий Маска о покушении на Трампа
В Белом доме раскритиковали пост миллиардера Илона Маска, в котором он прокомментировал недавнее покушение на Дональда Трампа. Предприниматель спросил, почему нет покушений на жизнь президента страны Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис.
Об этом пишет издание Axios во вторник, 17 сентября, со ссылкой на удаленную публикацию Илона Маска.
Пост Маска раскритиковали
Миллиардер задал вопрос, почему недавно произошло два покушения на жизнь Трампа, тогда как Байден и Харрис не сталкивались с такими угрозами.
"И никто даже не пытается убить Байдена/Камалу", — написал Маск в соцсети X (ранее Twitter).
По информации Axios, сначала Маск сопротивлялся призывам удалить пост.
"Никто даже не пытался, вот что я хочу сказать, и никто не будет. Это справедливо. Я не хочу поступать, как они, даже в шутку", — ответил он на призыв пересмотреть свою позицию.
В конце концов он удалил сообщение, отметив, что это была шутка.
Белый дом оперативно отреагировал на инцидент. Пресс-секретарь Эндрю Бейтс напомнил, что после новостей о покушении на Трампа Байден и Харрис отметили, что у США нет места для политического или какого-либо другого насилия.
"Насилие должно осуждаться, а не поощряться или высмеиваться. Подобная риторика безответственна", — добавил Бейтс.
Как отмечает Axios, представители соцсети X не сразу прокомментировали ситуацию.
Второе покушение на Дональда Трампа
Вечером 15 сентября The New York Post сообщил, что в американском штате Флорида произошла стрельба. Поблизости был кандидат в президенты Дональд Трамп, его спрятали в безопасное место.
Незадолго стало известно, что выстрелы произошли у поля для гольфа, на котором играл Трамп. Полиция Вест-Палм-Бич во Флориде и местное ФБР ведет расследование.
В настоящее время подозреваемый уже находится под стражей. Им оказался 58-летний Райан Уэсли Рут. По данным Fox News, Рут приблизился к Трампу на расстояние примерно 400 метров и продвинул дуло автоматического оружия через забор. Секретная служба вовремя заметила нападающего и открыла огонь, однако ему удалось скрыться.
Напомним, второе покушение на жизнь Трампа произошло лишь спустя девять недель после первого.
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