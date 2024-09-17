Илон Маск прокомментировал покушение на Дональда Трампа — Белый дом отреагировал

Илон Маск. Фото: Reuters

В Белом доме раскритиковали пост миллиардера Илона Маска, в котором он прокомментировал недавнее покушение на Дональда Трампа. Предприниматель спросил, почему нет покушений на жизнь президента страны Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис.

Об этом пишет издание Axios во вторник, 17 сентября, со ссылкой на удаленную публикацию Илона Маска.

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Пост Маска раскритиковали

Миллиардер задал вопрос, почему недавно произошло два покушения на жизнь Трампа, тогда как Байден и Харрис не сталкивались с такими угрозами.

"И никто даже не пытается убить Байдена/Камалу", — написал Маск в соцсети X (ранее Twitter).

По информации Axios, сначала Маск сопротивлялся призывам удалить пост.

"Никто даже не пытался, вот что я хочу сказать, и никто не будет. Это справедливо. Я не хочу поступать, как они, даже в шутку", — ответил он на призыв пересмотреть свою позицию.

В конце концов он удалил сообщение, отметив, что это была шутка.

Белый дом оперативно отреагировал на инцидент. Пресс-секретарь Эндрю Бейтс напомнил, что после новостей о покушении на Трампа Байден и Харрис отметили, что у США нет места для политического или какого-либо другого насилия.

"Насилие должно осуждаться, а не поощряться или высмеиваться. Подобная риторика безответственна", — добавил Бейтс.

Как отмечает Axios, представители соцсети X не сразу прокомментировали ситуацию.

Второе покушение на Дональда Трампа

Вечером 15 сентября The New York Post сообщил, что в американском штате Флорида произошла стрельба. Поблизости был кандидат в президенты Дональд Трамп, его спрятали в безопасное место.

Незадолго стало известно, что выстрелы произошли у поля для гольфа, на котором играл Трамп. Полиция Вест-Палм-Бич во Флориде и местное ФБР ведет расследование.

В настоящее время подозреваемый уже находится под стражей. Им оказался 58-летний Райан Уэсли Рут. По данным Fox News, Рут приблизился к Трампу на расстояние примерно 400 метров и продвинул дуло автоматического оружия через забор. Секретная служба вовремя заметила нападающего и открыла огонь, однако ему удалось скрыться.

Напомним, второе покушение на жизнь Трампа произошло лишь спустя девять недель после первого.