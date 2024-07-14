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Трампу перед нападом відмовили посилити охорону — що про це кажуть у секретній службі США

14 липня 2024 19:48
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Напад на Трампа — у секретній службі США кажуть, що охорона була посилена
Колишній президент США Дональд Трамп у перші хвилини після замаху. Фото: The New York Times
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Повідомлення про те, що секретна служба США відмовилася посилювати охорону колишньому президенту країни Дональду Трампу перед нападом є неправдивими. 

Про це у неділю, 14 липня, розповів керівник з комунікацій секретної служби Ентоні Джульєлмі на платформі Х.

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Посадовець зазначив, що вони не відмовляли у посиленні охорони для Трампа напередодні замаху на нього.

"Існує неправдиве твердження про те, що член команди колишнього президента попросив додаткові ресурси безпеки, і вони отримали відмову. Це абсолютна неправда", — йдеться у повідомленні.

Джульєлмі наголосив, що навпаки, захист експрезидента було посилено.

"Насправді ми додали захисні ресурси, технології та можливості в рамках збільшення темпу виборчої кампанії", — підсумував він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що кілька людей незадовго до пострілів бачили, як якийсь чоловік лізе на дах будівлі, і вказували на це поліції та співробітникам служби безпеки, але ті ніяк не зреагували.

Нагадаємо, 13 липня під час виступу Дональда Трампа у Пенсильванії у нього кілька разів вистрілив 20-річний Томас Крукс. Куля зачепила вухо колишнього президента, і він залишився живим. Самого стрільця було вбито

На інцидент відреагував президент США Джо Байден, який заявив, що буде "молитися" за нього попри те, що незадовго до цього експрезидент запропонував йому пройти тест на розумові здібності заради блага країни.

Проте невдовзі Трамп зробив першу заяву після замаху, де запевнив, що ніколи не здасться. 

Вже 14 липня у мережу потрапило відео пострілу в колишнього президента США Дональда Трампа з іншого ракурсу. Крім того, навіть вдалося зафільмувати саму кулю, яка мала вбити політика. 

США вибори Дональд Трамп стрілянина замах президент

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