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Замах на Трампа — в мережу потрапив кадр пострілу з іншого ракурсу

14 липня 2024 15:54
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Спроба вбивства Трампа — в мережу потрапив момент пострілу
Момент пострілу в Дональда Трампа. Фото: скриншот
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

В мережу потрапило відео пострілу в колишнього президента США Дональда Трампа з іншого ракурсу. Крім того, навіть вдалося зафільмувати саму кулю, яка мала вбити політика. 

Кадри моменту пострілу показали в соцмережах.

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На опублікованих кадрах видно, що кандидата в президенти США врятував один рух головою. Під час своєї промови Трамп трохи нахилився вперед, чим і вберіг себе від влучання кулі в голову.

замах на трампа
Куля, яка мала вбити Трампа. Джерело: TNYT/Doug Mills

Зокрема фотографу газети The New York Times, Дагу Міллзу, вдалося зафільмувати слід, схожий на кулю в польоті, який помітили поблизу голови експрезидента. Чи це була саме та куля, від якої політик отримав поранення, наразі сказати важко.

Газета пише, що в Трампа стріляли щонайменше сім разів. Тоді як присутні на республіканському мітингу спочатку сплутали звуки пострілів із петардами.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що замах на Дональда Трампа у Пенсильванії може призвести до того, що американська політика може втратити свою силу та до фактичного розколу американського суспільства.

А також ми повідомляли й про те, як лідери країн світу відреагували на спробу вбивства колишнього президента США, який нині балотується на другий термін. 

США вбивство Дональд Трамп відео замах Кримінал

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