Попытка убийства Трампа — в сеть попал момент выстрела

Покушение на Трампа — в сеть попал кадр выстрела из другого ракурса
В сеть попал видео выстрел в бывшего президента США Дональда Трампа с другого ракурса. Кроме того, даже удалось запечатлеть саму пулю, которая должна была убить политика.
Кадры момента выстрела показали в соцсетях.
Момент покушения на Трампа попал на видео
На опубликованных кадрах видно, что кандидата в президенты США спасло одно движение головой. Во время своей речи Трамп немного наклонился вперед, чем и уберег себя от попадания пули в голову.
В частности, фотографу газеты The New York Times, Дагу Миллзу, удалось сфотографировать след, похожий на пулю в полете, который заметили рядом головой экс-президента. Была ли это именно та пуля, от которой политик получил ранение — сказать трудно.
Газета пишет, что в Трампа стреляли не менее семи раз. В то время как присутствовавшие на республиканском митинге сначала спутали звуки выстрелов с петардами.
Напомним, ранее мы сообщали, что покушение на Дональда Трампа в Пенсильвании может привести к тому, что американская политика может потерять свою силу и к фактическому расколу американского общества.
А также мы сообщали и о том, как лидеры стран мира отреагировали на попытку убийства бывшего президента США, который ныне баллотируется на второй срок.
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