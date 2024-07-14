Попытка убийства Трампа — в сеть попал момент выстрела

Момент выстрела в Дональда Трампа. Фото: скриншот

В сеть попал видео выстрел в бывшего президента США Дональда Трампа с другого ракурса. Кроме того, даже удалось запечатлеть саму пулю, которая должна была убить политика.

Кадры момента выстрела показали в соцсетях.

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На опубликованных кадрах видно, что кандидата в президенты США спасло одно движение головой. Во время своей речи Трамп немного наклонился вперед, чем и уберег себя от попадания пули в голову.

Пуля, которая должна была убить Трампа. Источник: TNYT/Doug Mills

В частности, фотографу газеты The New York Times, Дагу Миллзу, удалось сфотографировать след, похожий на пулю в полете, который заметили рядом головой экс-президента. Была ли это именно та пуля, от которой политик получил ранение — сказать трудно.

Газета пишет, что в Трампа стреляли не менее семи раз. В то время как присутствовавшие на республиканском митинге сначала спутали звуки выстрелов с петардами.

Напомним, ранее мы сообщали, что покушение на Дональда Трампа в Пенсильвании может привести к тому, что американская политика может потерять свою силу и к фактическому расколу американского общества.

А также мы сообщали и о том, как лидеры стран мира отреагировали на попытку убийства бывшего президента США, который ныне баллотируется на второй срок.