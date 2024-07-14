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Трампу перед нападением отказали усилить охрану — что об этом говорят в секретной службе США

14 июля 2024 19:48
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Нападение на Трампа – в секретной службе США говорят, что охрана была усилена
Бывший президент США Дональд Трамп в первые минуты после покушения. Фото: The New York Times
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Сообщения о том, что секретная служба США отказалась усиливать охрану бывшему президенту страны Дональду Трампу перед нападением неправдивы.

Об этом в воскресенье, 14 июля, рассказал руководитель по коммуникациям секретной службы Энтони Джульелми на платформе Х.

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Чиновник отметил, что они не отказывали в усилении охраны для Трампа накануне покушения на него.

"Существует ложное утверждение о том, что член команды бывшего президента попросил дополнительные ресурсы безопасности и они получили отказ. Это абсолютная неправда", — говорится в сообщении.

Джульелми подчеркнул, что наоборот, защита экс-президента была усилена.

"На самом деле мы добавили защитные ресурсы, технологии и возможности в рамках увеличения темпа избирательной кампании", — подытожил он.

Ранее СМИ сообщали, что несколько человек незадолго до выстрелов видели, как какой-то мужчина лезет на крышу здания, и указывали на это полиции и сотрудникам службы безопасности, но те никак не среагировали.

Напомним, 13 июля во время выступления Дональда Трампа в Пенсильвании в него несколько раз выстрелил 20-летний Томас Крукс. Пуля задела ухо бывшего президента, и он остался жив. Сам стрелок был убит.

На инцидент отреагировал президент США Джо Байден, заявивший, что будет "молиться" за него, несмотря на то, что незадолго до этого экс-президент предложил ему пройти тест на умственные способности ради блага страны.

Однако вскоре Трамп сделал первое заявление после покушения, где заверил, что никогда не сдастся.

Уже 14 июля в сеть попал видео выстрел в бывшего президента США Дональда Трампа с другого ракурса. Кроме того, даже удалось запечатлеть сам шар, который должна была убить политика.

 

США выборы Дональд Трамп стрельба покушение президент

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