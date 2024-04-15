Трамп звинуватив Байдена у атаці Ірану на Ізраїль

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Колишній президент США Дональд Трамп розкритикував чинне керівництво Сполучених Штатів Америки через атаку Ірану на Ізраїль. За словами політика, такої ситуації не сталося б, якби він був при владі.

Про це пише видання The Hill.

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"Я хочу сказати, що Бог благословить народ Ізраїлю — він зараз під ударом. Це тому, що ми проявляємо велику слабкість. Цього б не сталося", — сказав Трамп, критикуючи слабкість керівництва США.

Він запевнив, що цього б нападу не сталося, якби він очолював Білий Дім. Експрезидент також висловив підтримку ізраїльському народу.

"Ми надсилаємо нашу абсолютну підтримку всім, хто опинився в небезпеці. Це напад, який не повинен був статися. Я відроджу американську силу за кордоном, і ми відновимо американську силу вдома", — сказав Трамп.

Нагадаємо, 13 квітня Іран запустив по Ізраїлю ударні безпілотники та ракети.

Згодом стало відомо, що Ізраїль планує "суттєву відповідь" на іранську атаку. Однак на тлі занепокоєння щодо цього США країна обіцяє узгодити це із союзниками.

Сам президент США Джо Байден висловив, що Америка утримається від участі у будь-яких можливих наступальних операціях Ізраїлю проти Ірану. Як повідомляють ЗМІ, Байден порадив прем’єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу не відповідати на агресію Ірану.