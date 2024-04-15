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Трамп обвинил Байдена в атаке Ирана на Израиль

15 апреля 2024 09:05
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Трамп обвинил Байдена в атаке Ирана на Израиль
Дональд Трамп. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал действующее руководство Соединенных Штатов Америки из-за атаки Ирана на Израиль. По словам политика, такой ситуации не произошло бы, если бы он был у власти.

Об этом пишет издание The Hill.

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"Я хочу сказать, что Бог благословит народ Израиля — он сейчас под ударом. Это потому, что мы проявляем большую слабость. Этого бы не произошло", — сказал Трамп, критикуя слабость руководства США.

Он заверил, что этого нападения не произошло, если бы он возглавлял Белый Дом. Экспрезидент также выразил поддержку израильскому народу.

"Мы присылаем нашу абсолютную поддержку всем, кто оказался в опасности. Это нападение, которое не должно было произойти. Я возрожду американскую силу за границей, и мы восстановим американскую силу дома", — сказал Трамп.

Напомним, 13 апреля Иран запустил по Израилю ударные беспилотники и ракеты.

Впоследствии стало известно, что Израиль планирует "существенный ответ" на иранскую атаку. Однако на фоне обеспокоенности США страна обещает согласовать это с союзниками.

Сам президент США Джо Байден выразил, что Америка воздержится от участия в любых возможных наступательных операциях Израиля против Ирана. Как сообщают СМИ, Байден посоветовал премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху не отвечать на агрессию Ирана.

США
Израиль
война
Дональд Трамп
война в Украине

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