Теракт у ТРЦ "Крокус" — США та Британія відреагували на звинувачення РФ

ТЦ "Крокус" всередині. Фото: росЗМІ

Днем раніше очільник Федеральної служби безпеки Росії Олександр Бортніков звинуватив Україну, Британію та Сполучені Штати у теракті, що стався у ТРЦ "Кроркус" в Підмосков'ї. Своєю чергою дві останні заперечили цю інформацію.

Про це повідомляє Європейська правда та міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон.

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Що сказали у США

За словами речника Держдепу США Метью Міллера, немає жодних доказів того, що Україна, Штати та Британія причетні до теракту у російському ТРЦ. Ба більше, на його думку, своїми звинуваченнями у бік Заходу Путін намагається ще більше виправдати подальшу агресію проти України.

"Ми чітко дали зрозуміти, що немає жодних доказів того, що Україна була причетна до цього, тому що Україна не була причетна до цього. І я б сказав, що ці коментарі російських офіційних осіб, включно з президентом Путіним, є лише пропагандою для виправдання їхньої подальшої агресії проти України", — сказав Міллер.

Що сказали у Британії

Своєю чергою міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон назвав звинувачення Росії "нісенітницею".

"Твердження Росії про причетність Заходу й України до нападу на Crocus City Hall — цілковита нісенітниця. Ми підтримуємо заяви США, в яких чітко зазначено, що ІДІЛ несе виключну відповідальність за цей напад", — сказав Кемерон у своїй заяві.

Заява Кемерона. Фото: скриншот

Теракт у ТРЦ "Крокус"

Нагадаємо, 22 березня у Москві, в торговельному центрі "Крокус", сталася стрілянина. Федеральна служба безпеки Росії звинуватила Україну в причетності до теракту.

В Центрі протидії дезінформації заявили, що стрілянина в московському ТЦ могла бути операцією російських спецслужб, аби звинуватити Україну.

Терористичне угруповання "Ісламська держава" назвала теракт у "Крокусі" помстою Російській Федерації за боротьбу проти ісламістів. Цей напад бойовики назвали частиною своєї боротьби проти ворогів ісламу.

Згодом стало відомо, що зросла кількість загиблих внаслідок теракту до 133 жертв.