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Теракт в ТРЦ "Крокус" — США и Британия отреагировали на обвинения РФ

27 марта 2024 09:43
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Теракт в ТРЦ "Крокус" — США и Британия отреагировали на обвинения РФ
ТЦ "Крокус" внутри. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Днем ранее глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников обвинил Украину, Британию и Соединенные Штаты в теракте, произошедшем в ТРЦ "Кроркус" в Подмосковье. В свою очередь, двое последних опровергли эту информацию.

Об этом сообщает Европейская правда и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

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Что сказали в США

По словам спикера Госдепа США Мэтью Миллера, нет никаких доказательств того, что Украина, Штаты и Британия причастны к теракту в российском ТРЦ. Более того, по его мнению, своими обвинениями в сторону Запада Путин пытается еще больше оправдать дальнейшую агрессию против Украины.

"Мы четко дали понять, что нет никаких доказательств того, что Украина была причастна к этому, потому что Украина не была причастна к этому. И я бы сказал, что эти комментарии российских официальных лиц, включая президента Путина, являются лишь пропагандой для оправдания их дальнейшей агрессии против Украины", — сказал Миллер.

Что сказали в Британии

В свою очередь, министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон назвал обвинение России "чепухой".

"Утверждение России о причастности Запада и Украины к нападению на Crocus City Hall — полная чепуха. Мы поддерживаем заявления США, в которых четко указано, что ИГИЛ несет исключительную ответственность за это нападение", — сказал Кэмерон в своем заявлении.

Кто виноват в теракте в ТРЦ "Кроркус"
Заявление Кемерона. Фото: скриншот

Теракт в ТРЦ "Крокус"

Напомним, 22 марта в Москве в торговом центре "Крокус" произошла стрельба. Федеральная служба безопасности России обвинила Украину в причастности к теракту.

В Центре противодействия дезинформации заявили, что стрельба в московском ТЦ могла быть операцией российских спецслужб, чтобы обвинить Украину.

Террористическая группировка "Исламское государство" назвала теракт в "Крокусе" местью Российской Федерации за борьбу против исламистов. Это нападение боевики назвали частью своей борьбы против врагов ислама.

Впоследствии стало известно, что возросло число погибших в результате теракта до 133 жертв.

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