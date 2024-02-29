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Такер Карлсон висміяв слова Путіна про "денацифікацію" України

29 лютого 2024 20:29
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Такер Карлсон висміяв слова Путіна про "денацифікацію" України
Такер Карлсон на інтерв'ю Лексу Фрідману. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Американський журналіст-телеведучий Такер Карлсон висміяв слова російського президента Володимира Путіна про "денацифікацію" України. Медійник наголосив, що голова Кремля поводить себе, "як дитина". 

Про це він розповів в інтерв'ю блогеру Лексу Фрідману.

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"Ця, так би мовити, його заява — одна з найтупіших речей, яку я коли-небудь чув. Я так і не зрозумів, що означає ця "денацифікація"?" — сказав він та додав, що він не задоволений частиною розмови з Путіним, в якій російський президент усіма силами "просто намагався очорнити Україну".

Медійник акцентував, що сьогодні називати когось "нацистом" в Росії означає назвати людину "злом", оскільки, як зазначив, в ХХІ столітті такого явища, як нацизм не існує. А ще заявив, що голова Кремля в цих заявах поводить себе, як дитина.

"Припустимо, що Путін не любить українських націоналістів… Але називати українців нацистами, я думаю, це було дуже по-дитячому... Я слухав, як він говорить про нацистів близько восьми хвилин, і мені здалося, що він вірить у те, що говорить", — додав Карлсон.

Інтерв'ю Такера Карлсона з Путіним — останні новини

Такер Карлсон висміяв слова Путіна про "денацифікацію" України
Такер Карлсон та Володимир Путін. Джерело: Gavriil Grigorov / Sputnik

Нагадаємо, що на початку лютого Такер Карлсон опублікував інтерв'ю з російським президентом, де той видав, що хоче домогтися вирішення ситуації в Україні шляхом переговорів. 

Після публікації інтерв'ю, координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що це була непотрібна розмова, оскільки про жорстокість Путіна відомо вже все. В Україні теж на це відреагували, через що американський медійник потрапив до "Миротворця"

Реакція на інтерв'ю відгукнулася навіть в Польщі: голова МЗС країни Радослав Сікорський відреагував на інтерв'ю, де голова Кремля відкрито звинуватив Польщу в сприянні нападу Третього Рейху. Політик відповів, що шокований сприянню медійника словам Путіна.

США
володимир путін
журналісти
Україна
Росія

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