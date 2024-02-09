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Такер Карлсон після інтерв'ю з Путіним потрапив до бази "Миротворця"

9 лютого 2024 14:08
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Такер Карлсон після інтерв'ю з Путіним потрапив до бази "Миротворця"
Американський телеведучий Такер Карлсон. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Колишній ведучий американської телевізійної мережі Fox News Такер Карлсон після інтерв'ю з президентом РФ Володимиром Путіним потрапив до бази даних Миротворець. Причиною для його включення стала участь в інформаційній війні проти України.

Відповідний запис присутній на офіційному сайті "Миротворця".

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Такер Карлсон у базі даних "Миротворець"

Карлсона звинувачують у "сприянні в діях гуманітарної агресії проти України" і в "спотворенні інформації суспільного значення".

На сайті вказано, що ім'я Карлсона було внесено до списку 8 червня 2023 року через два дні після того, як російські війська підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції.

У Миротворці зазначили, що у червні 2023 року Карлсон вперше з'явився у Twitter, де опублікував 10-хвилинне відео, в якому він звинуватив Україну в руйнуванні Каховської ГЕС та негативно висловився про президента України.

"У лютому 2024 року на тлі свого приїзду до Москви повідомив про запис інтерв'ю у президента фашистської Росії В.Путіна — першого для іноземних ЗМІ з часів початку вторгнення в Україну. При цьому він вкотре публічно збрехав, звинувативши західні ЗМІ в небажанні брати інтерв'ю у Путіна. Його брехня була спростована як низкою іноземних ЗМІ та журналістів, так і прессекретарем Gутіна Дмитром Пєсковим", — йдеться у повідомленні.

Такер Карлсон
Такер Карлсон у базі даних "Миротворець". Фото: скрbншот

Що таке "Миротворець"

Вебсайт представляє себе як онлайн-платформу Центру з вивчення злочинів, що загрожують основам національної безпеки України, світовому порядку та безпеці громадян. На сайті розміщено публічну базу даних з особистою інформацією людей, зібрану без законних підстав (через хакінг, фішинг) та з використанням розвідувальних методів із відкритих джерел, розміщену без дозволу самих осіб, дані яких були опубліковані. Творці сайту означають цих людей як сепаратистів чи "агентів Кремля".

Нагадаємо, журналіст Такер Карлсон опублікував інтерв'ю з президентом Росії Володимиром Путіним, який заявив, що хоче домогтися вирішення ситуації в Україні шляхом переговорів.

У Білому домі прокоментували діалог Карлсона та Путіна і заявили, що розмова була непотрібною, оскільки президент РФ уже показав свою жорстокість.

США
сайт Миротворець
володимир путін
війна в Україні
Росія
Такер Карлсон

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