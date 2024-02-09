Такер Карлсон після інтерв'ю з Путіним потрапив до бази "Миротворця"

Американський телеведучий Такер Карлсон. Фото: Reuters

Колишній ведучий американської телевізійної мережі Fox News Такер Карлсон після інтерв'ю з президентом РФ Володимиром Путіним потрапив до бази даних Миротворець. Причиною для його включення стала участь в інформаційній війні проти України.

Відповідний запис присутній на офіційному сайті "Миротворця".

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Такер Карлсон у базі даних "Миротворець"

Карлсона звинувачують у "сприянні в діях гуманітарної агресії проти України" і в "спотворенні інформації суспільного значення".

На сайті вказано, що ім'я Карлсона було внесено до списку 8 червня 2023 року через два дні після того, як російські війська підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції.

У Миротворці зазначили, що у червні 2023 року Карлсон вперше з'явився у Twitter, де опублікував 10-хвилинне відео, в якому він звинуватив Україну в руйнуванні Каховської ГЕС та негативно висловився про президента України.

"У лютому 2024 року на тлі свого приїзду до Москви повідомив про запис інтерв'ю у президента фашистської Росії В.Путіна — першого для іноземних ЗМІ з часів початку вторгнення в Україну. При цьому він вкотре публічно збрехав, звинувативши західні ЗМІ в небажанні брати інтерв'ю у Путіна. Його брехня була спростована як низкою іноземних ЗМІ та журналістів, так і прессекретарем Gутіна Дмитром Пєсковим", — йдеться у повідомленні.

Такер Карлсон у базі даних "Миротворець". Фото: скрbншот

Що таке "Миротворець"

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Нагадаємо, журналіст Такер Карлсон опублікував інтерв'ю з президентом Росії Володимиром Путіним, який заявив, що хоче домогтися вирішення ситуації в Україні шляхом переговорів.

У Білому домі прокоментували діалог Карлсона та Путіна і заявили, що розмова була непотрібною, оскільки президент РФ уже показав свою жорстокість.