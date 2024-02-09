Такер Карлсон после интервью с Путиным попал в базу "Миротворца"

Американский телеведущий Такер Карлсон. Фото: Reuters

Бывший ведущий американской телевизионной сети Fox News Такер Карлсон после интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, попал в базу данных Миротворец. Причиной для его включения послужило участие в информационных войне против Украины.

Соответствующая запись присутствует на официальном сайте "Миротворца".

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Такер Карлсон в базе данных "Миротворец"

Карлсон обвиняется в "содействии в действиях гуманитарной агрессии против Украины" и в "искажении информации общественного значения".

На сайте указано, что имя Карлсона было внесено в список 8 июня 2023 года, спустя два дня после того, как российские войска взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции.

В Миротворце отметили, что в июне 2023 года Карлсон впервые появился в Twitter, где опубликовал 10-минутное видео, в котором он обвинил Украину в разрушении Каховской ГЭС и отрицательно высказался о президенте Украины.

"В феврале 2024 года на фоне своего приезда в Москву сообщил о записи интервью у президента фашистской России В.Путина — первого для иностранных СМИ со времён начала вторжения на Украину. При этом он в очередной раз публично соврал, обвинив западные СМИ в нежелании брать интервью у Путина. Его ложь была опровергнута как рядом иностранных СМИ и журналистов, так и пресс-секретарем путина Дмитрием Песковым", — говорится в сообщении.

Такер Карлсон в базе данных "Миротворец". Фото: скриншот

Что такое "Миротворец"

Веб-сайт представляет себя как онлайн-платформу Центра по изучению преступлений, угрожающих основам национальной безопасности Украины, мировому порядку и безопасности граждан. На сайте размещена публичная база данных с личной информацией людей, собранной без законных оснований (через хакинг, фишинг) и с использованием разведывательных методов из открытых источников, размещенная без разрешения самих лиц, данные которых были опубликованы. Создатели сайта обозначают этих людей как сепаратистов или "агентов Кремля".

Напомним, журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным, который заявил, что хочет добиться решения ситуации в Украине путем переговоров.

В Белом доме прокомментировали диалог Карлсона и Путина и заявили, что разговор был ненужным, так как президент РФ уже показал свою жестокость.