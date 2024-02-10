Польща відреагувала на звинувачення Путіна, що країна змусила Гітлера напасти

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. Фото: Global Look Press

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив обурення, що президент Росії Володимир Путін знову звинуватив Польщу у провокуванні Другої світової війни. За словами російського диктатора, Польща сама змусила Адольфа Гітлера напасти.

Про це Сікорський повідомив у Twitter у п'ятницю, 9 лютого.

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Реакція МЗС Польщі на заяви Путіна

Путін зробив заяву про причетність Польщі до війни в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону.

Сікорський наголосив, що Польща була атакована Радянським Союзом 17 вересня 1939 року і висловив обурення тим фактом, що американський журналіст підтримав ці заяви Путіна, що здається йому шокуючим на тлі російського вторгнення в Україну 2022 року.

"Ми звикли до параноїдальних виправдань російського вторгнення в Україну 2022 року. Що шокує, це те, що цього разу їм допоміг американський журналіст", — сказав він.

Повідомлення Радослава Сікорського. Фото: скриншот

Нагадаємо, колишній ведучий американської телевізійної мережі Fox News Такер Карлсон після інтерв'ю з президентом РФ Володимиром Путіним потрапив до бази даних "Миротворець".

Крім того, у Білому домі прокоментували діалог Карлсона та Путіна і заявили, що розмова була непотрібною, оскільки президент РФ уже показав свою жорстокість.