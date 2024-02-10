Польша отреагировала на обвинение Путина, что страна заставила Гитлера напасть

Глава МИД Польши Радослав Сикорский. Фото: Global Look Press

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил возмущение по поводу того, что президент России Владимир Путин вновь обвинил Польшу в провоцировании Второй мировой войны. По словам российского диктатора, Польша сама заставила Адольфа Гитлера напасть.

Об этом Сикорский сообщил в Twitter в пятницу, 9 февраля.

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Реакция МИД Польши на заявления Путина

Путин сделал заявление о причастности Польши к войне в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Сикорский подчеркнул, что Польша была атакована Советским Союзом 17 сентября 1939 года и выразил возмущение тем фактом, что американский журналист поддержал эти заявления Путина, что кажется ему шокирующим на фоне российского вторжения в Украину в 2022 году.

"Мы привыкли к параноидальным оправданиям российского вторжения в Украину в 2022 году. Что шокирует, это то, что в этот раз им помог американский журналист", — сказал он.

Сообщение Радослава Сикорского. Фото: скриншот

Напомним, бывший ведущий американской телевизионной сети Fox News Такер Карлсон после интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, попал в базу данных "Миротворец".

Кроме того, в Белом доме прокомментировали диалог Карлсона и Путина и заявили, что разговор был ненужным, так как президент РФ уже показал свою жестокость.