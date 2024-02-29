Такер Карлсон высмеял слова Путина о "денацификации" Украины

Такер Карлсон на интервью Лексу Фридману. Фото: скриншот

Американский журналист-телеведущий Такер Карлсон высмеял слова российского президента Владимира Путина о "денацификации" Украины. Медийщик подчеркнул, что глава Кремля ведет себя "как ребенок".

Об этом он рассказал в интервью блогеру Лексу Фридману.

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"Это, так сказать, его заявление — одна из самых тупых вещей, которую я когда-либо слышал. Я так и не понял, что означает эта "денацификация"?" — сказал он и добавил, что он недоволен частью разговора с Путиным, в которой российский президент всеми силами "просто пытался очернить Украину".

Медийщик акцентировал, что сегодня называть кого-то "нацистом" в России, означает назвать человека "злом", поскольку, как отметил, в ХХІ веке такого явления, как нацизм, не существует. А еще заявил, что глава Кремля в этих заявлениях ведет себя как ребенок.

"Предположим, что Путин не любит украинских националистов... Но называть украинцев нацистами, я думаю, это было очень по-детски... Я слышал, как он говорит о нацистах около восьми минут, и мне показалось, что он верит в то, что говорит", — добавил Карлсон.

Интервью Такера Карлсона с Путиным — последние новости

Такер Карлсон и Владимир Путин. Источник: Gavriil Grigorov / Sputnik

Напомним, что в начале февраля Такер Карлсон опубликовал интервью с российским президентом, где тот заявил, что хочет добиться разрешения ситуации в Украине путем переговоров.

После публикации интервью координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что это был ненужный разговор, поскольку о жестокости Путина известно уже все. В Украине тоже на это отреагировали, из-за чего американский медийщик попал в "Миротворец".

Реакция на интервью отозвалась даже в Польше: глава МИД страны Радослав Сикорский отреагировал на интервью, где глава Кремля открыто обвинил Польшу в содействии нападению Третьего Рейха. Политик ответил, что шокирован содействием медийщика словам Путина.