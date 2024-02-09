Інтервʼю Путіна: реакція українців

Володимир Путін. Фото: Скріншот

Перше публічне інтервʼю російського диктатора Володимира Путіна з початку його вторгнення до України вийшло у ніч на пʼятницю 9 лютого. Його взяв американський журналіст із суперечливою репутацією, Такер Карлсон. У 2-годинній розмові Путін вчергове нагадав свою викривлену інтерпретацію історії України, чесно визнав, що цілі тз СВО не досягнуті і вкотре закликав Вашингтон натиснути на Україну розпочати перемовини із РФ.

Новини.LIVE зібрали реакцію політиків та журналістів, яку вони висловили у мережі Facebook.

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Журналіста Такера Карлсона вважають таким собі американським Соловйовим, у якого чітко виражена антиукраїнська позиція. Проте торік у листопаді кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, розглядає його як потенційного кандидати на пост віцепрезидента.

Такер Карлсон. Фото: Google.com

Як саме Карлсону вдалося взяти інтервʼю у Путіна — невідомо. Однак російські пропагандисти слідкували буквально за кожним його кроком під час перебування у Москві.

Окрім викривленої версії про історію України, Путін чесно визнав, що цілі тз СВО не досягнуті. Мовляв, в Україні досі "процвітають неонацистські рухи". Також він переконує, що це насправді Україна почала війну, а Росія намагається її зупинити.

Окрім того Путін ще раз закликав повернутися до перемовин, від яких Москва ніколи не відмовлялася. Він також вважає, що "рано чи пізно, але Україна та Росія все одно домовляться".

"Ми знаємо, що він (мається на увазі Зеленський) висуває якісь ідеї щодо цього врегулювання, але щоб про щось домовитися, потрібен діалог. Хіба це не так?", — сказав Путін і закликав Вашингтон натиснути на Україну в контексті початку перемовин з РФ.

Що про інтервʼю Путіна думають політики та журналісти

А ось коментарі та реакція на інтервʼю Путіна.

"Все це — маячня і відверта брехня, трохи замішана на відомих фактах з вивернутою інтерпретацією. Нічого нового... По-моєму, навіть Такер Карлсон очікував іншого. Там по-іншому вже не буде. Але швидке інтерв'ю Президента України на FOX з виправленням цієї брехні було б корисним", — зазначив експосол України в США, український політик Валерій Чалий на своїй сторінці у Фейсбук.

Скріншот ФБ Валерія Чалого

"Ось двогодинна відповідь Путіна в одному абзаці. Україна — штучно створена країна, вона завжди належала Росії. Українців не існує, це один народ з росіянами. Але в 2014 році вони організували переворот і захотіли бути незалежними, тому зараз нам потрібно їх денацифікувати", — вважає український журналіст, який працює у США Остап Яриш.

Скріншот ФБ Остапа Яриша

Скріншот ТГ Дениса Казанського

Скріншот ФБ Інституту Масової Інформації

Нагадаємо, у Білому домі прокоментували інтерв'ю Карлсона з Путіним. Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що це була непотрібна розмова, тому лідер РФ вже показав свою жорстокість і про нього відомо все. Сам Карлсон наголосив, що в інтерв'ю він хоче "розкрити правду" про українсько-російську війну.