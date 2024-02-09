Интервью Путина: реакция украинцев

Владимир Путин. Фото: Скриншот

Первое публичное интервью российского диктатора Владимира Путина с начала его вторжения в Украину вышло в ночь на пятницу 9 февраля. Его взял американский журналист с противоречивой репутацией Такер Карлсон. В 2-часовом разговоре Путин в очередной раз напомнил свою искаженную интерпретацию истории Украины, честно признал, что цели тн СВО не достигнуты и еще раз призвал Вашингтон надавить на Украину начать переговоры с РФ.

Новини.LIVE собрали реакцию политиков и журналистов, которую они выразили в сети Facebook.

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Интервью Путина, главные тезисы:

Журналиста Такера Карлсона считают этаким американским Соловьевым, у которого четко выражена антиукраинская позиция. Однако в ноябре прошлого года кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, рассматривает его как потенциального кандидата на пост вице-президента.

Такер Карлсон. Фото: Google.com

Как именно Карлсону удалось взять интервью у Путина, неизвестно. Однако российские пропагандисты следили буквально за каждым его шагом во время пребывания в Москве.

Кроме искривленной версии об истории Украины, Путин честно признал, что цели тн СВО не достигнуты. Мол, в Украине до сих пор "процветают неонацистские движения". Также он убеждает, что на самом деле это Украина начала войну, а Россия пытается ее остановить.

Кроме того, Путин еще раз призвал вернуться к переговорам, от которых Москва никогда не отказывалась. Он также считает, что "рано или поздно Украина и Россия все равно договорятся".

"Мы знаем, что он (имеется в виду Зеленский) выдвигает какие-то идеи по этому урегулированию, но чтобы о чем-то договориться, нужен диалог. Разве это не так?", — сказал Путин и призвал Вашингтон надавить на Украину в контексте начала переговоров с РФ.

Что об интервью Путина думают политики и журналисты

А вот комментарии и реакция на интервью Путина.

"Все это — бред и откровенная ложь, немного замешанная на известных фактах с вывернутой интерпретацией. Ничего нового... По-моему, даже Такер Карлсон ожидал другого. Там по-другому уже не будет. Но скорое интервью Президента Украины на FOX с исправлением этой лжи было бы полезно", — отметил экс-посол Украины в США, украинский политик Валерий Чалый на своей странице в Фейсбуке.

Скриншот ФБ Валерия Чалого

"Вот двухчасовой ответ Путина в одном абзаце. Украина — искусственно созданная страна, она всегда принадлежала России. Украинцев не существует, это один народ с россиянами. Но в 2014 году они организовали переворот и захотели быть независимыми, поэтому сейчас нам нужно их денацифицировать", — считает украинский журналист, работающий в США Остап Ярыш.

Скриншот ФБ Остапа Ярыша

Скриншот ТГ Дениса Казанского

Скриншот ФБ Института массовой информации

Напомним, в Белом доме прокомментировали интервью Карлсона с Путиным Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что это был ненужный разговор, поэтому лидер РФ уже показал свою жестокость и о нем известно все. Сам Карлсон подчеркнул, что в интервью он хочет "раскрыть правду" об украино-российской войне.