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Основателя Telegram Павла Дурова доставили в суд, — СМИ

28 августа 2024 16:38
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Дурова доставили в суд, — СМИ
Основатель Telegram Павел Дуров. Фото: Reuters
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В среду, 28 августа, основатель Telegram Павел Дуров был доставлен в суд в Париже. Там ему могут предъявить обвинения.

Об этом сообщило издание AFP.

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По предоставленной информации, миллиардер Павел Дуров был освобожден из-под стражи полиции и передан в парижский суд для дальнейших юридических процедур и возможного предъявления обвинений.

Что известно о задержании Дурова во Франции

Напомним, Павла Дурова ночью 24 августа арестовала французская жандармерия в аэропорту Ле-Бурже после его возвращения из Азербайджана. На миллиардера выписали международный ордер на арест из-за отказа сотрудничать с силовыми ведомствами в расследованиях о его возможном соучастии в терроризме и ряде других преступлений.

Незадолго в ЦПИ назвали вероятные причины заключения бизнесмена. Там считают, что он мог быть связан с визитом миллиардера в Баку. Якобы там создатель мессенджера должен был встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Уже 25 августа команда Telegram сделала официальное заявление по аресту Павла Дурова, где подчеркнула, что Telegram соблюдает законы ЕС и, в частности, Закон о цифровых услугах. Модерация мессенджера отвечает отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется.

В понедельник, 26 августа, полиция Франции впервые прокомментировала задержание генерального директора Telegram Павла Дурова. Там подтвердили, что Дурова обвиняют в пассивности в отношении кибер- и финансовых преступлений, совершаемых на платформе Telegram.

Также мы писали, что Объединенные Арабские Эмираты официально обратились к французским властям с требованием о предоставлении доступа к находящемуся под арестом основателю мессенджера Telegram.

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