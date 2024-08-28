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В Швейцарии женщина подала в суд на Дурова — она уверяет, что у них есть трое общих детей

28 августа 2024 15:03
Катерина Османская - Редактор
Павел Дуров — мать его детей подала на него в суд
Павел Дуров с семьей. Фото: t.me/bazabazon
Катерина Османская - Редактор

Женщина, которая называет себя матерью троих детей основателя и генерального директора Telegram Павла Дурова, Ирина Болгар подала на него в суд в Швейцарии три иска. Одна из причин — невыплата алиментов. 

Об этом сообщил Forbes, ссылаясь на судебные документы.

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Издание отмечает, что в целом Ирина Болгар подала три судебных иска в отношении Дурова. В первом женщина обвиняет его в неуплате алиментов и требует у бизнесмена 150 тысяч евро в месяц.

Второй иск женщина подала на Дурова за насилие к их младшему сыну, родившемуся в 2017 году. В материалах дела Болгар перечислила пять случаев, которые якобы произошли в течение 2021-2022 годов и повлияли на здоровье ребенка. В частности, привели к сотрясению мозга и нарушениям сна.

Кроме того, Болгар подала еще один иск об опеке детей, Дуров его не опровергал.

В материале сообщается, что иски были поданы через несколько месяцев после того, как мать детей Дурова заявила, что он перестал выплачивать ей алименты.

В то же время адвокат бизнесмена отказался комментировать ситуацию и рассказал, что в июне 2024 года Болгар также подала на Дурова гражданский иск об алиментах.

Что известно о задержании Дурова во Франции

Напомним, Павла Дурова ночью 24 августа арестовала французская жандармерия в аэропорту Ле-Бурже после его возвращения из Азербайджана. На миллиардера выписали международный ордер на арест из-за отказа сотрудничать с силовыми ведомствами в расследованиях о его возможном соучастии в терроризме и ряде других преступлений.

Незадолго в ЦПД назвали вероятные причины заключения бизнесмена. Там считают, что он мог быть связан с визитом миллиардера в Баку. Якобы там создатель мессенджера должен был встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Уже 25 августа команда Telegram сделала официальное заявление по аресту Павла Дурова, где подчеркнула, что Telegram соблюдает законы ЕС и, в частности, Закон о цифровых услугах. Модерация мессенджера отвечает отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется.

В понедельник, 26 августа, полиция Франции впервые прокомментировала задержание генерального директора Telegram Павла Дурова. Там подтвердили, что Дурова обвиняют в пассивности в отношении кибер- и финансовых преступлений, совершаемых на платформе Telegram.

Также мы писали, что Объединенные Арабские Эмираты официально обратились к французским властям с требованием о предоставлении доступа к находящемуся под арестом основателю мессенджера Telegram.

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