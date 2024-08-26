У Telegram прокоментували арешт засновника месенджера Павла Дурова

Павло Дуров. Фото: Instagram засновника Telegram

У суботу, 24 серпня, засновника Telegram Павла Дурова заарештували у Франції в аеропорту Ле-Бурже. Вчора команда месенджера виступила з офіційною заявою щодо затримання.

Повідомлення було опубліковано в каналі Telegram News.

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Команда підкреслила, що Telegram дотримується законів ЄС і, зокрема, Закону про цифрові послуги. Модерація месенджера відповідає галузевим стандартам та постійно вдосконалюється.

У свою чергу генеральному директору Telegram Павлу Дурову нема чого приховувати, а сам він часто подорожує Європою.

"Абсурдно стверджувати, що платформа або її власник несуть відповідальність за зловживання на цій платформі", — йдеться у заяві.

Команда Telegram додала, що майже мільярд користувачів у всьому світі використовують цей месенджер для спілкування, а також як джерело важливої інформації.

"Ми чекаємо якнайшвидшого вирішення цієї ситуації. Telegram залишається з вами", — заявили в керівництві застосунку.

Що сталося

У суботу, 24 серпня, Павла Дурова приблизно о 19:00 за Київським часом було заарештовано у Франції. Його затримали одразу після того, як він вийшов зі свого приватного літака у паризькому аеропорту Ле-Бурже.

Згідно з твердженнями французьких ЗМІ, ордер на арешт засновника Telegram та "ВКонтакті" виписали за кілька хвилин до того, як приземлився його літак. Він міг діяти лише тому випадку, якщо Дуров опинився на території французької держави.

Причиною ордера називають відмову Павла Дурова співпрацювати з французькими силовиками. У зв'язку з відмовою він вважається учасником наркоторгівлі, педофілії, шахрайства та багатьох інших злочинів.

У 2021 році Дуров отримав паспорт громадянина Франції, у зв'язку з цим його судитимуть саме як громадянина французької держави. Йому загрожує до 20 років ув'язнення, а у зв'язку з тим, що Дуров має паспорт Франції, він не підлягає обміну або екстрадиції.

За словами джерела, близького до розслідування, спецслужби Франції домагатимуться доступу до переписок у месенджері Telegram, які пов'язані зі злочинними спільнотами, а також з підсанкціонованими людьми та компаніями.

Також французькі ЗМІ писали, що Франція може використати судовий процес над Дуровим, щоб запровадити санкції ЄС проти Telegram.

Тим часом видання AFP повідомляє, що Дурову продовжили утримання під вартою. Раніше прокуратора Парижа анонсувала, що 26 серпня для преси буде зроблена заява щодо арешту засновника Telegram. Цього ж дня може відбутися суд, де Дурову висунуть звинувачення.