Затримання Павла Дурова — хто така Юлія Вавілова

Юлія Вавілова. Фото: Instagram

Підприємець і програміст Павло Дуров, якого вчора було затримано в Парижі, летів до столиці Франції разом із дівчиною. Нею виявилася криптокоуч Юлія Вавілова.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Фото Юлії Вавілової. Фото: скриншот

Що відомо про супутницю Дурова

Дівчина супроводжувала засновника соціальної мережі Telegram протягом усієї його поїздки, починаючи з Казахстану до Азербайджану, звідки він і полетів до Парижа. Там його затримали. Одразу після цього інциденту дівчина припинила постити "сторіз".

Сам Дуров у її соцмережах не був помічений, але Юлія і Павло явно були в одних і тих само локаціях.

Нещодавно їх бачили разом у дубайському фітнес-клубі Seven. До знайомства з підприємцем 24-річна Вавілова жила в Дубаї з криптоінвестором та проводила ігрові стрими.

Сторінка Вавілової в Instagram. Фото: скриншот

Веде сторінки у відомих соцмережах

Вавілова активно розвиває свої сторінки у соціальних мережах, а саме у TikTok, Instagram, Telegram, YouTube та Twitch.

У своєму Instagram-профілі, де має 15 тисяч підписників, дівчина вказала, що живе в Дубаї, захоплюється геймерством, криптовалютою та вивченням мов. Вона володіє англійською, російською, іспанською та арабською.

У Telegram, де вона підписана як Vavi'as, у Вавилової 942 підписники, у TikTok — 6973, а у YouTube — лише 71.

Її облікові записи витримані в стилі лайфстайл: вона публікує фото та відео з подорожей та занять спортом, весь контент веде англійською мовою.

Юлія Вавілова у соцмережах. Фото: скриншот

Сторінка Юлії Вавілової у YouTube. Фото: скриншот

Тим часом прокуратура Парижа, куди було передано справу Дурова, заявила, що має намір зробити офіційну заяву для преси з приводу його затримання у понеділок, 26 серпня.