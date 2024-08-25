Затримання Павла Дурова — хто така Юлія Вавілова

Затримання Павла Дурова у Парижі — що відомо про загадкову супутницю засновника Telegram
Підприємець і програміст Павло Дуров, якого вчора було затримано в Парижі, летів до столиці Франції разом із дівчиною. Нею виявилася криптокоуч Юлія Вавілова.
Про це повідомляють росЗМІ.
Що відомо про супутницю Дурова
Дівчина супроводжувала засновника соціальної мережі Telegram протягом усієї його поїздки, починаючи з Казахстану до Азербайджану, звідки він і полетів до Парижа. Там його затримали. Одразу після цього інциденту дівчина припинила постити "сторіз".
Сам Дуров у її соцмережах не був помічений, але Юлія і Павло явно були в одних і тих само локаціях.
Нещодавно їх бачили разом у дубайському фітнес-клубі Seven. До знайомства з підприємцем 24-річна Вавілова жила в Дубаї з криптоінвестором та проводила ігрові стрими.
Веде сторінки у відомих соцмережах
Вавілова активно розвиває свої сторінки у соціальних мережах, а саме у TikTok, Instagram, Telegram, YouTube та Twitch.
У своєму Instagram-профілі, де має 15 тисяч підписників, дівчина вказала, що живе в Дубаї, захоплюється геймерством, криптовалютою та вивченням мов. Вона володіє англійською, російською, іспанською та арабською.
У Telegram, де вона підписана як Vavi'as, у Вавилової 942 підписники, у TikTok — 6973, а у YouTube — лише 71.
Її облікові записи витримані в стилі лайфстайл: вона публікує фото та відео з подорожей та занять спортом, весь контент веде англійською мовою.
Тим часом прокуратура Парижа, куди було передано справу Дурова, заявила, що має намір зробити офіційну заяву для преси з приводу його затримання у понеділок, 26 серпня.
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