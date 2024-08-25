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Після арешту Дурова російські чиновники отримали вказівку видалити листування в Telegram — росЗМІ

25 серпня 2024 19:17
Валерія Барановська - редактор
Арешт Дурова — російські посадовці отримали вказівку видалити робочі листування у Telegram
Засновник Telegram Павло Дуров. Фото: REUTERS
Валерія Барановська - редактор

Після арешту засновника Telegram Павла Дурова російські посадовці отримали вказівку видалити робочі листування в месенджері. Французька влада поки не розкриває причин арешту, а російське посольство звинуватило уряд Франції у відмові співпрацювати.

Про це повідомили росЗМІ.

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Російські ЗМІ повідомляють, що після арешту Дурова деяким силовикам та посадовцям Міноборони, чиновникам російського уряду та адміністрації Кремля, а також кільком бізнесменам надійшла вказівка видалити робочі листування у Telegram. 

Арешт Павла Дурова — що відомо

Нагадаємо, засновника популярного месенджера Telegram Павла Дурова заарештовано в аеропорту Бурже поблизу Парижа. Про це повідомляють численні ЗМІ з посиланням на свої джерела. Причини арешту поки що не розголошуються.

Як заявила агенція Reuters, Дурову вже сьогодні можуть висунути обвинувачення, тоді як французьке МВС та жандармерія досі не коментують арешт бізнесмена.

Згідно з інформацією France24, російське посольство в Парижі звинуватило французький уряд у "відмові співпрацювати з ними" по цій справі. Також повідомлялося про можливе бажання місцевих прокурорів отримати доступ до внутрішніх даних Telegram.

"Ми негайно звернулися до французької влади з проханням пояснити причини цього затримання та вимагали захистити його права та надати консульський доступ. Досі французька сторона відмовляється співпрацювати з цього питання", — йдеться в заяві посольства, пишуть росЗМІ.

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