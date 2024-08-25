Арест Дурова — российские чиновники получили указание удалить рабочую переписку в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров. Фото: REUTERS

После ареста основателя Telegram Павла Дурова российские чиновники получили указание удалить рабочую переписку в мессенджере. Французские власти пока не раскрывают причин ареста, а российское посольство обвинило правительство Франции в отказе сотрудничать.

Об этом сообщили РосСМИ.

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Российские чиновники должны удалить переписки в Telegram

Российские СМИ сообщают, что после ареста Дурова некоторым силовикам и должностным лицам Минобороны, чиновникам российского правительства и администрации Кремля, а также нескольким бизнесменам поступило указание удалить рабочие переписки в Telegram.

Арест Павла Дурова – что известно

Напомним, основатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров арестован в аэропорту Бурже вблизи Парижа. Об этом сообщают многочисленные СМИ со ссылкой на свои источники. Причины ареста пока не разглашаются.

Как заявило агентство Reuters, Дурову уже сегодня могут предъявить обвинения, в то время как французское МВД и жандармерия до сих пор не комментируют арест бизнесмена.

Согласно информации France24, российское посольство в Париже обвинило французское правительство в "отказе сотрудничать с ними" по этому делу. Также сообщалось о возможном желании местных прокуроров получить доступ к внутренним данным Telegram.

"Мы немедленно обратились к французским властям с просьбой объяснить причины этого задержания и требовали защитить его права и предоставить консульский доступ. До сих пор французская сторона отказывается сотрудничать по этому вопросу", — говорится в заявлении посольства, пишут росСМИ.