Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Задержание Павла Дурова в Париже — что известно о загадочной спутнице основателя Telegram arrow

Задержание Павла Дурова в Париже — что известно о загадочной спутнице основателя Telegram

25 августа 2024 20:24
Дмитрий Галушка - Редактор
Задержание Павла Дурова - кто такая Юлия Вавилова
Юлия Вавилова. Фото: Instagram
Дмитрий Галушка - Редактор

Предприниматель и программист Павел Дуров, вчера задержанный в Париже, летел в столицу Франции вместе с девушкой. Ею оказалась криптокоуч Юлия Вавилова.

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:
Вавилова
Фото Юлии Вавиловой. Фото: скриншот

Что известно о спутнице Дурова

Девушка сопровождала основателя социальной сети Telegram на протяжении всей его поездки, начиная из Казахстана до Азербайджана, откуда он и улетел в Париж. Там его задержали. Сразу после этого инцидента девушка перестала поститься "сториз".

Сам Дуров в ее соцсетях не был замечен, но Юлия и Павел очевидно были в одних и тех же локациях.

Недавно их видели вместе в дубайском фитнес-клубе Seven. До знакомства с предпринимателем 24-летняя Вавилова жила в Дубае с криптоинвестором и проводила игровые стримы.

Страница Вавиловой в Инстаграм
Страница Вавиловой в Instagram. Фото: скриншот

Ведет страницы в известных соцсетях

Вавилова активно развивает свои страницы в социальных сетях, а именно в TikTok, Instagram, Telegram, YouTube и Twitch.

В своем Instagram-профиле, где есть 15 тысяч подписчиков, девушка указала, что живет в Дубае, увлекается геймерством, криптовалютой и изучением языков. Она владеет английским, русским, испанским и арабским.

У Telegram, где она подписана как Vavi'as, у Вавиловой 942 подписчика, у TikTok — 6973, а у YouTube — всего 71.

Ее аккаунты выдержаны в стиле лайфстайл: она публикует фото и видео с путешествий и занятий спортом, весь контент ведет на английском языке.

спутница дурова
Юлия Вавилова в соцсетях. Фото: скриншот
Юлия Вавилова
Страница Юлии Вавиловой в YouTube. Фото: скриншот

Тем временем прокуратура Парижа, куда было передано дело Дурова, заявила, что намерена сделать официальное заявление для прессы по поводу его задержания в понедельник, 26 августа.

Также важные новости дня по теме:

Франция YouTube соцсети Instagram Париж Павел Дуров

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:53 Как Мудрик и Забарный сыграли в АПЛ — Челси и Борнмут сильно удивили

20:49 Израиль ответил на атаки "Хезболлы", Нетаньяху заверил, что будет продолжение

20:25 Известная рэперша резко ответила на упреки в применении популярного препарата для похудения

20:24 Задержание Павла Дурова в Париже — что известно о загадочной спутнице основателя Telegram

20:01 Судьи показали жителям Суджи документальные фильмы о поступках россиян в Украине

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

19:32 В Херсонской области раздавались взрывы — ранения получил молодой парень

Text

19:18 Офицер ВСУ Олексюк описал, как проходят пехотные штурмы россиян

19:17 После ареста Дурова российские чиновники получили указание удалить переписку в Telegram — росСМИ

18:36 Центр предпринимательства — одесский бизнесмен рассказал, каким видит город в будущем

18:33 Народному депутату сообщили о подозрении в нападении на правоохранителя и военного

20:53 Как Мудрик и Забарный сыграли в АПЛ — Челси и Борнмут сильно удивили

20:49 Израиль ответил на атаки "Хезболлы", Нетаньяху заверил, что будет продолжение

20:25 Известная рэперша резко ответила на упреки в применении популярного препарата для похудения

20:24 Задержание Павла Дурова в Париже — что известно о загадочной спутнице основателя Telegram

20:01 Судьи показали жителям Суджи документальные фильмы о поступках россиян в Украине

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

19:32 В Херсонской области раздавались взрывы — ранения получил молодой парень

19:17 После ареста Дурова российские чиновники получили указание удалить переписку в Telegram — росСМИ

18:36 Центр предпринимательства — одесский бизнесмен рассказал, каким видит город в будущем

18:33 Народному депутату сообщили о подозрении в нападении на правоохранителя и военного

18:31 Украинский флаг подняли в Белгородской области

Эксклюзив

12:22 Борьба у нас в крови — Светуля с "Привоза" о людях, бизнесе и независимости

07:24 Олимпийские рекордсмены — вспоминаем спортсменов, выигрывавших награды для Украины на Играх

Эксклюзив

06:23 33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

06:04 Самые большие успехи украинского спорта за годы независимости — помним всех героев

23 августа 2024

18:08 Исторический визит премьера Индии в Украину – о чем Моди говорил с Зеленским

Эксклюзив

07:27 Флаг на Олимпиаде — цена победы от чемпионки Комащук

06:31 Все должны это приготовить — Клопотенко о новой традиции украинцев в День Независимости

22 августа 2024

05:32 Миллиарды на убийства — сколько денег Россия потратила на ракетные обстрелы Украины

21 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

20 августа 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

Text

19:18 Офицер ВСУ Олексюк описал, как проходят пехотные штурмы россиян

Text

16:59 Россияне обстреливают Суджу, страдает гражданское население — офицер ВСУ объяснил ситуацию

Text

00:06 Гендиректор образовательной сети А+ объяснила основную проблему профтехобразования в Украине

24 августа 2024
Text

20:01 Участок тоннеля на "Демеевской" отремонтируют за 600 миллионов грн - Бахматов поделился деталями

Text

20:00 Уничтоженная вражеская техника и Суджа под контролем ВСУ — эксклюзив Новини.LIVE из Курской области

Text

19:33 Мы свободный народ — одесситы рассказали, что для них означает День Независимости Украины

Text

19:22 Известный актер пояснил, почему Россия "прозрела", когда Украина "стала не такой, как она"

Text

19:03 Действительно ли территория России действительно принадлежит Украине — историк удивил подробностями

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

Text

18:03 Найти достаточно сложно — Терехов объяснил, чего сейчас не хватает в инфраструктуре Харькова

Text

17:07 Бойцы Третьей штурмовой высказались о ротациях на службе и подготовке новобранцев

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

14 августа 2024

12:44 Пенсии в сентябре вырастут — кто получит надбавки

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку

13 августа 2024

03:20 Просто возьмите картошку и фарш — зразы, которые тают во рту