Задержание Павла Дурова - кто такая Юлия Вавилова

Задержание Павла Дурова в Париже — что известно о загадочной спутнице основателя Telegram
Предприниматель и программист Павел Дуров, вчера задержанный в Париже, летел в столицу Франции вместе с девушкой. Ею оказалась криптокоуч Юлия Вавилова.
Об этом сообщают росСМИ.
Что известно о спутнице Дурова
Девушка сопровождала основателя социальной сети Telegram на протяжении всей его поездки, начиная из Казахстана до Азербайджана, откуда он и улетел в Париж. Там его задержали. Сразу после этого инцидента девушка перестала поститься "сториз".
Сам Дуров в ее соцсетях не был замечен, но Юлия и Павел очевидно были в одних и тех же локациях.
Недавно их видели вместе в дубайском фитнес-клубе Seven. До знакомства с предпринимателем 24-летняя Вавилова жила в Дубае с криптоинвестором и проводила игровые стримы.
Ведет страницы в известных соцсетях
Вавилова активно развивает свои страницы в социальных сетях, а именно в TikTok, Instagram, Telegram, YouTube и Twitch.
В своем Instagram-профиле, где есть 15 тысяч подписчиков, девушка указала, что живет в Дубае, увлекается геймерством, криптовалютой и изучением языков. Она владеет английским, русским, испанским и арабским.
У Telegram, где она подписана как Vavi'as, у Вавиловой 942 подписчика, у TikTok — 6973, а у YouTube — всего 71.
Ее аккаунты выдержаны в стиле лайфстайл: она публикует фото и видео с путешествий и занятий спортом, весь контент ведет на английском языке.
Тем временем прокуратура Парижа, куда было передано дело Дурова, заявила, что намерена сделать официальное заявление для прессы по поводу его задержания в понедельник, 26 августа.
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