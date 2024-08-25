Задержание Павла Дурова - кто такая Юлия Вавилова

Юлия Вавилова. Фото: Instagram

Предприниматель и программист Павел Дуров, вчера задержанный в Париже, летел в столицу Франции вместе с девушкой. Ею оказалась криптокоуч Юлия Вавилова.

Об этом сообщают росСМИ.

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Фото Юлии Вавиловой. Фото: скриншот

Что известно о спутнице Дурова

Девушка сопровождала основателя социальной сети Telegram на протяжении всей его поездки, начиная из Казахстана до Азербайджана, откуда он и улетел в Париж. Там его задержали. Сразу после этого инцидента девушка перестала поститься "сториз".

Сам Дуров в ее соцсетях не был замечен, но Юлия и Павел очевидно были в одних и тех же локациях.

Недавно их видели вместе в дубайском фитнес-клубе Seven. До знакомства с предпринимателем 24-летняя Вавилова жила в Дубае с криптоинвестором и проводила игровые стримы.

Страница Вавиловой в Instagram. Фото: скриншот

Ведет страницы в известных соцсетях

Вавилова активно развивает свои страницы в социальных сетях, а именно в TikTok, Instagram, Telegram, YouTube и Twitch.

В своем Instagram-профиле, где есть 15 тысяч подписчиков, девушка указала, что живет в Дубае, увлекается геймерством, криптовалютой и изучением языков. Она владеет английским, русским, испанским и арабским.

У Telegram, где она подписана как Vavi'as, у Вавиловой 942 подписчика, у TikTok — 6973, а у YouTube — всего 71.

Ее аккаунты выдержаны в стиле лайфстайл: она публикует фото и видео с путешествий и занятий спортом, весь контент ведет на английском языке.

Юлия Вавилова в соцсетях. Фото: скриншот

Страница Юлии Вавиловой в YouTube. Фото: скриншот

Тем временем прокуратура Парижа, куда было передано дело Дурова, заявила, что намерена сделать официальное заявление для прессы по поводу его задержания в понедельник, 26 августа.