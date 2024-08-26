В Telegram прокомментировали арест основателя мессенджера Павла Дурова

Павел Дуров. Фото: Instagram основателя Telegram

В субботу, 24 августа, основатель Telegram Павел Дуров был арестован во Франции в аэропорту Ле-Бурже. Вчера команда мессенджера выступила с официальным заявлениям по поводу задержания.

Сообщение было опубликовано в канале Telegram News.

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Команда подчеркнула, что Telegram соблюдает законы ЕС и в том числе Закон о цифровых услугах. Модерация мессенджера соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется.

В свою очередь генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, а сам он часто путешествует по Европе.

"Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребления на этой платформе", — говорится в говорится в заявлении.

Команда Telegram добавила, что почти миллиард пользователей по всему миру используют данный мессенджер для общения, а также как источник важной информации.

"Мы ждем скорейшего разрешения этой ситуации. Telegram остается с вами", — заявили в руководстве приложения.

Что произошло

В субботу, 24 августа, Павел Дуров примерно в 19:00 по Киевскому времени был арестован во Франции. Его задержали сразу после того, как он вышел со своего частного самолета в парижском аэропорту Ле-Бурже.

Согласно утверждениям французских СМИ, ордер на арест основателя Telegram и "ВКонтакте" выписали за несколько минут до того, как приземлился его самолет. Он мог действовать только в том случае, если Дуров оказался на территории французского государства.

Причиной ордера называют отказ Павла Дурова сотрудничать с французскими силовиками. В связи с отказом он считается участником наркоторговли, педофилии, мошенничества и множества других преступлений.

В 2021 году Дуров получил паспорт гражданина Франции, в связи с этим его будут судить именно, как гражданина французского государства. Ему грозит до 20 лет заключения, а в связи с тем, что Дуров имеет паспорт Франции, он не подлежит обмену или же экстрадиции.

По словам источника, близкого к расследованию, спецслужбы Франции будут добиваться доступа к перепискам в мессенджере Telegram, которые связаны с преступными сообществами, а также с подсанкционными людьми и компаниями.

Также французские СМИ писали, что Франция может использовать судебный процесс над Дуровым, чтобы ввести санкции ЕС против Telegram.

Тем временем издание AFP сообщает, что Дурову продлили содержание под стражей. Ранее прокуратора Парижа анонсировала, что 26 августа для прессы будет сделано заявление по поводу ареста основателя Telegram. В этот же день может пройти суд, где Дурову предъявят обвинение.