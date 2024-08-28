Павло Дуров — мати його дітей подала на нього до суду

Павло Дуров із сім'єю. Фото: t.me/bazabazon

Жінка, яка називає себе матір'ю трьох дітей засновника та генерального директора Telegram Павла Дурова, Ірина Болгар, подала на нього до суду у Швейцарії три позови. Одна з причин — невиплата аліментів.

Про це повідомив Forbes, посилаючись на судові документи.

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Позови на Дурова від імовірної матері його дітей

Видання зазначає, що загалом Ірина Болгар подала три судові позови щодо Дурова. У першому жінка звинувачує його в несплаті аліментів та вимагає у бізнесмена 150 тисяч євро на місяць.

Другий позов жінка подала на Дурова за насилля до їхнього молодшого сина, який народився 2017 року. У матеріалах справи Болгар перерахувала п'ять випадків, які нібито сталися упродовж 2021-2022 років і вплинули на здоров'я дитини. Зокрема, призвели до струсу мозку та порушень сну.

Крім того, Болгар подала ще один позов про опіку над дітьми, Дуров його не заперечував.

У матеріалі повідомляються, що позови були подані через кілька місяців після того, як мати дітей Дурова заявила, що він перестав виплачувати їй аліменти.

Водночас адвокат бізнесмена відмовився коментувати ситуацію та розповів, що у червні 2024 року Болгар також подала до Дурова цивільний позов про аліменти.

Що відомо про затримання Дурова у Франції

Нагадаємо, Павла Дурова вночі 24 серпня заарештувала французька жандармерія в аеропорту Ле-Бурже після його повернення з Азербайджану. На мільярдера виписали міжнародний ордер на арешт через відмову співпрацювати із силовими відомствами у розслідуваннях про його можливу співучасть у тероризмі та низці інших злочинів.

Незадовго у ЦПД назвали ймовірні причини ув'язнення бізнесмена. Там вважають, що він міг бути пов'язаний з візитом мільярдера до Баку. Нібито там творець месенджера мав зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним.

Вже 25 серпня команда Telegram зробила офіційну заяву щодо арешту Павла Дурова, де підкреслила, що Telegram дотримується законів ЄС і, зокрема, Закону про цифрові послуги. Модерація месенджера відповідає галузевим стандартам та постійно вдосконалюється.

У понеділок, 26 серпня, поліція Франції вперше прокоментувала затримання генерального директора Telegram Павла Дурова. Там підтвердили, що Дурова звинувачують у пасивності щодо кібер- і фінансових злочинів, які здійснюються на платформі Telegram.

Також ми писали, що Об’єднані Арабські Емірати офіційно звернулися до французької влади з вимогою про надання доступу до засновника месенджера Telegram, який наразі перебуває під арештом.