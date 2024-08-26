У чому підозрюють Павла Дурова — поліція Франції дала відповідь

Генеральний директор Telegram Павло Дуров. Фото: персслужба мільярдера

У понеділок, 26 серпня, поліція Франції вперше прокоментувала затримання генерального директора Telegram Павла Дурова. Він все ще перебуває під вартою.

Про це пише Reuters.

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Речник французької поліції повідомив, що справу мільярдера розслідує національний відділ кіберзлочинності та національний офіс із боротьби з шахрайством.

Дурова звинувачують у пасивності щодо кібер і фінансових злочинів, які здійснюються на платформі Telegram.

Що відомо про затримання Дурова у Франції

Павла Дурова затримали пізно ввечері 24 серпня в аеропорту Ле-Бурже, він прилетів з Азербайджану. Щодо нього діяв ордер на арешт через відмову співпрацювати із силовими відомствами у розслідуваннях про його можливу співучасть у тероризмі та низці інших злочинів через Telegram.

Французький суд 25 серпня продовжив термін тримання під вартою Дурова. За 96 годин суддя мусить звільнити затриманого або висунути йому звинувачення.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що арешт Дурова на території країни відбувся в рамках судового розслідування, і це жодним чином не є політичним рішенням.